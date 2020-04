Madura Danna Paola como actriz gracias a serie “Élite”

La joven de 24 años, dijo que también le ha permitido su crecimiento como ser humano

Atrás quedó la niña tierna que saltó a la fama por protagónicos como María Belén y Atrévete a Soñar.

A sus 24 años, Danna Paola ha podido deslindarse de aquellos personajes mostrándose como una mujer segura y libre, algo que se ha permitido a raíz de encarnar a Lu en la serie española Élite, de Netflix.

«Es increíble cómo (la serie) me ha cambiado la vida, ha sido un parteaguas en mi carrera y en mi vida personal, como actriz y mujer tuvo una parte catártica muy importante, me encanta. Es uno de los proyectos que agradezco muchísimo, por haber llegado a mi vida y haberme enseñado todo lo aprendido hasta ahora.

«Como mujer, dentro de esta industria, esto es algo que era importante para mí, demostrar que he crecido, me han visto hacerlo y me hace muy feliz, me siento segura y contenta, estoy disfrutando muchísimo todo este proceso», aseguró en entrevista.

En la historia, que ya cuenta con tres temporadas, interpreta a una engreída estudiante de la clase alta en Madrid, a la vez vulnerable, que se ve envuelta en complicaciones del amor, la amistad y la tragedia.

Inspirada en esta liberación, la mexicana ha reflejado en proyectos como su álbum Mala Fama y su participación como coach de La Academia, que no le preocupa lo que opinen de ella y que dirá las cosas tal como las siente, con una seguridad y madurez que reforzó tras vivir sola en España.

«Me siento súper libre, creo que a partir de hace año y medio es donde más he tomado esta parte excéntrica de mí y la he podido mostrar a través de mi música y de mi trabajo completamente.

«Y Madrid se ha vuelto mi segundo hogar, siento que pertenezco aquí y me ha dado grandes lecciones, he aprendido a valorar mucho a mi País y todo lo que tengo en él», expresó.

Sin embargo, este proceso no lo vivió sola, pues en su labor en Europa pudo generar una complicidad entre sus compañeros de elenco, quienes la acompañaron en esta faceta.

En especial con Jorge López, quien interpreta a su hermano en la serie, y cuya hermandad ha traspasado la pantalla.

«Ha sido una relación divina, yo creo que son estas personas que llegan a nuestra vida sin pedirlas e iluminan ciertas cosas. Los dos hemos dicho que nos necesitábamos y hemos llegado en el momento perfecto, tenemos una amistad súper bonita y nos encantaría volver a trabajar juntos.

«Es de las cosas más lindas que me ha dado Élite, lo que tenemos se refleja en la serie y nos encanta, pero también por fuera nos apoyamos mutuamente muchísimo, es una parte fundamental de mi vida y mis decisiones, alguien a quien admiro siempre», compartió.