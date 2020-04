Llaman a no bajar la guardia ante coronavirus

Autoridades de Salud del Estado piden a los habitantes de la región alta de la sierra de Sonora a no bajar la guardia en la contingencia sanitaria por coronavirus Covid-19, el que todavía no se haya presentado ningún caso no significa que no ocurrirá, incluso hay mucha población en situación de riesgo por la edad y enfermedades crónicas.

En rueda de prensa, Gerardo Álvarez Hernández, director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud del Estado, comentó que en algunas regiones se crea cierta confianza con los mapas epidemiológicos porque no muestran casos de Covid-19, pero no significa que no exista riesgo.

La dinámica de la transmisión de la enfermedad es la cercanía física, por ello en las zonas urbanas tiene mayor prevalencia. En los municipios que aún no registran casos es que la población no ha experimentado contacto con casos confirmados, resaltó.

Estas regiones no están exentas a que no ocurran, incluso puede ser brotes porque en la sierra alta de Sonora la mayoría de los habitantes son personas adultas mayores de 60 años de edad y presentan enfermedades crónica, anotó.

Infraestructura hospitalaria

Con respecto a la capacidad que tiene Sonora para responder a un creciente número de casos de Covid-19, el funcionario estatal comentó que el sistema de salud es suficiente para lidiar fenómenos naturales de enfermedades, pero no así con epidemias no solo de Covid- 19 sino de dengue, influenza, entre otras,

El personal de salud entra en riesgos muy altos y se merma la capacidad porque deben salir médicos, auxiliares, enfermeros, argumentó Álvarez Hernández.

En Sonora se cuenta con 456 unidades para la atención médica, 39 hospitales generales y 8 de especialidades, 2 mil 249 camas censables, 27 áreas de cuidados intensivos, 47 salas de urgencias, cinco mil 11 médicos y mil 400 médicos becarios, así como ocho mil 388 enfermeras.