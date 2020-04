Lanzará iniciativa Sergio Mayer para ayudar al gremio artístico

Señalan que es preocupante la situación tan comprometida que viven los artistas debido a la pandemia del coronavirus

El presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, está preocupado por la situación tan comprometida que vive el gremio artístico por la crisis por COVID-19, y desde su posición ya está tomando cartas en el asunto.

«Como Presidente de la Comisión de Cultura, estoy lanzando la iniciativa de hacer una reasignación de presupuesto de la Secretaría de Cultura, para apoyar a la comunidad cultural y artística, principalmente a los creadores», dijo.

«Es momento de solidaridad, estamos haciendo un plan de contingencia económico y fiscal que pueda ayudar y favorecer a todo el gremio artístico. Mayer conoce perfectamente las necesidades de la comunidad artística porque, aunque ahora tiene una posición política, aún ejerce su profesión original que es la de actor. Es uno de los sectores a quiénes más les pega porque no tienen Seguro Social, no tienen fondo de retiro, no tienen absolutamente nada y tenemos que apoyarlos porque generan el 3.5 del Producto Interno Bruto de este país», explicó.

Sin embargo, uno de los problemas a los que se enfrenta en este momento de coronavirus, es precisamente los paros laborales que frenan está propuesta, pero, dice, ya está buscando solución.

«Estamos trabajando en ello, el tema es que ahorita no estamos sesionando, pero, estoy haciendo un exhorto urgente para encontrar un punto de acuerdo y proponerla para que entre en marcha lo antes posible», aseguró.

Finalmente compartió cómo está viviendo este proceso de cuarentena a nivel personal.

«Como ciudadano, en primer lugar es mantenerme en casa y ser muy cuidadoso con los lineamientos que ha marcado la Secretaría de Salud, con eso ayudamos mucho al país, ojalá todos tomemos conciencia del momento histórico que nos está tocando vivir y que ayudemos a solucionarlo haciendo la parte que nos corresponde, que es cuidarnos», concluyó.