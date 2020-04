Lamentan postura de la CFE por no diferir pagos durante la pandemia

Como algo lamentable y poco solidaria calificó la Canacope Hermosillo la postura que emitió la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de no aplazar ni detener los cobros del servicio a los usuarios en tanto dure la contingencia sanitaria por el coronavirus.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo (Canacope Servytur), Martin Zalazar Zazueta señaló que la postura que ha tomado dicha empresa nacional indica la falta de compromiso con millones de personas y de empresas que están padeciendo una crisis financiera debido a la suspensión de actividades no esenciales por el Covid-19.

“Parece que CFE no se ha dado cuenta que millones de mexicanos y cientos de miles de empresas de todos los tamaños han dejado de producir por un mandato presidencial a consecuencia de la pandemia del coronavirus y por consecuencia la actividad económica se ha visto muy mermada; entonces no entendemos como Comisión Federal dice que no puede condonar ni retrasar pagos en consumos de energía eléctrica, alegando que ellos tienen gastos y pagos que hacer a sus trabajadores”, dijo.

Refirió que en estos momentos de incertidumbre, la CFE debería tomar en cuenta que si las personas o empresas no cuentan con recursos suficientes para efectuar el pago de energía eléctrica no es porque no quieran cubrirlo, sino porque sus ingresos se han visto reducidos porque sus trabajos se han suspendido, y deben asegurar primero los alimentos y medicamentos en sus hogares.

«La CFE tiene la capacidad económica para posponer pagos en consumos, y esa actitud que ha tomado solo nos denota un ejemplo más de que el actual gobierno y quienes dirigen esa empresa, no han dimensionado aún la realidad que estamos padeciendo por el coronavirus en todo México”, enfatizó.