Lamentan comunidad artística y cultural deceso de Óscar Chávez en redes sociales

Reconocieron su legado en la música y su participación como “El Estilos”, en la cinta mexicana «Los Caifanes»

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Óscar Chávez, integrantes de la comunidad artística y cultural expresaron sus condolencias.

El cantante, compositor y actor mexicano, falleció la tarde de este jueves, a los 85 años, así lo dieron a conocer personalidades como Beatriz Gutiérrez Müller y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura del Gobierno de México.

Medios como el Festival Internacional de Cine de Morelia expresaron: “El Festival Internacional de Cine de Morelia lamenta el sensible fallecimiento del extraordinario compositor, cantante y actor Óscar Chávez. Le recordamos por su participación en la película Los Caifanes, de Juan Ibáñez. Deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos.

Previo a su muerte, la comunidad artística expresó en redes sociales mensajes en los que reconocieron su participación como “El Estilos”, en la cinta mexicana «Los Caifanes», y su legado en la música.

Roberto Cantoral Z., a través de la cuenta de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) manifestó el sentir del Consejo Directivo y los autores y compositores de la SACM hacia «uno de los más reconocidos cantautores de habla hispana”.

«Ardió, Arde y Arderá», expresó el director mexicano Julián Hernández, quien compartió un reportaje biográfico a través de una plataforma de video.

«Yo nací en Portales y parte de mi infancia y mi adolescencia la viví en Santa María la Ribera. Después de esa etapa he vivido la mayor parte del tiempo en la colonia Roma Sur, no he salido de la ciudad. Me influyó muchísimo el hecho de que mi padre cantara, cantaba muy bien y tocaba muy bien la guitarra también, nunca se dedicó profesionalmente, pero lo hacía con mucha calidad”, expresa el intérprete en la producción periodística.

Por su parte, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc), recordó a Chávez en su faceta como actor: “Lo mejor para Óscar Chávez, a quien recordamos con cariño por dar vida a ‘El Estilos’ en «Los Caifanes» (Juan Ibáñez, 1967). Una oportunidad para regresar a ella o verla por primera vez”, el mensaje fue acompañado con un fragmento de su participación en el filme.

En el ambiente musical, la agrupación mexicana de ska, Panteón Rococó manifestó: “En estos momentos complicados para el maestro Óscar Chávez y su familia, queremos mandarle un fuerte abrazo, mucha fuerza”.

El pronunciamiento de los intérpretes de temas como La dosis perfecta y La carencia, fue acompañado con una fotografía de ellos tocando al lado de Óscar Chávez, gesto que también fue realizado por Fernando Delgadillo, quien publicó una imagen en la que sostiene la mano del cantante de canciones como «Macondo» y «La niña de Guatemala».