Inicia subsidio de la CFE el 1 de mayo

Ante las altas temperaturas que ya empiezan a registrarse en la ciudad, la Unión de Usuarios de Hermosillo recomendó a los ciudadanos darle mantenimiento a los aparatos de aire acondicionado para evitar el desgaste acelerado de los equipos en esta temporada y lleguen facturaciones elevadas.

El dirigente de la Unión, Ignacio Peinado Luna, recordó que el subsidio de verano inicia a partir del primero de mayo y hasta el 31 de octubre y corresponde a dos mil 400 kilowatts a través de la tarifa 1F, por lo que es importante darle servicio a los aparatos de enfriamiento como coolers y minisplit para que no se forcé.

Una vez encendidos, comentó que es importante mantenerlos a temperaturas de 24 ó 25 grados, además de tener las puertas cerradas para que los aparatos trabajen mejor.

En caso de adquirir un equipo nuevo, verificar el lugar donde se va a instalar para determinar la capacidad de los mismos y no se forcé, ya que esto puede generar facturaciones elevadas; además de tener control del encendido de los mismos, ya que aún con el subsidio la energía es cara y tiende a incrementar el consumo durante el verano.

«Si bien las temperaturas altas ya empiezan a presentarse, es importante tener presente estas recomendaciones y conducirnos a medida de nuestro bolsillo. Finalmente porque damos rienda suelta a esto, van a llegar facturaciones altas y si no se paga a tiempo se arriesgan al corte del servicio», enfatizó.

El líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo exhortó a los ciudadanos a hacer uso de abanicos en caso de que las temperaturas den una tregua para evitar el consumo excesivo de energía en esta contingencia sanitaria para prevenir altos cobros en el recibo de energía eléctrica.