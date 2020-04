Hacen «su agosto» vendedores ambulantes

Vendedores ambulantes aprovecharon las actividades que realizan las comunidades yaquis asentadas en diferentes puntos de la ciudad para hacer «su agosto», pese a la contingencia sanitaria que hay en el País y el cierre de negocios, y por ende la disminución de la afluencia de personas en las calles y Centro de Hermosillo.

Triciclos de venta de raspado, frituras, aguas frescas y nieve de garrafa fueron algunos de los que se observaron recorriendo las ramadas ofertando sus productos a diversos precios, así como carritos de paletas.

Niños y jóvenes fueron los que más se observaron comprando estos productos para «entretener» el diente mientras convivían entre la multitud observando los rituales de los fariseos; también, como cada año se instalaron puestos de comida donde la gente disfrutó de diversos platillos, como chivichangas, tacos de carne asada, barbacoa y chicharrón, además de duros con verdura.

Jesús Manuel, vendedor de nieve de garrafa, comentó que han mermado las ventas por la contingencia sanitaria ya que casi no hay gente en las calles y con las nuevas medidas que se aplicarán a partir del lunes próximo, no saben cómo van a sobrellevar esto, ya que viven al día.

«Ahorita con esto del coronavirus no hay venta porque no hay gente en la calle, y pues hay que salir a buscarle porque vivimos al día y aprovechar las actividades de los fariseos para vender algo», dijo.