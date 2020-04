Alcaldesa de Guaymas reparte culpas y se lava las manos por inseguridad

Luego dela levantada de faldillas ¿se usan todavía? que hicieron a la alcaldesa de Guaymas Sara Valle Dessens, en varios narcomensajes aparecidos en el vecino puerto, la edil se “lavó las manos” y consideró que los enormes problemas de inseguridad que los aquejan deben ser atendidos por la Federación y obviamente negó cualquier nexo con criminales.

En entrevista realizada por la colega Karla Montaño en la radiodifusora FM105 de Guaymas, perteneciente al Grupo Editorial Padilla, la edil aseguró que no tiene ningún nexo con agrupaciones del crimen organizado y también defendió a los funcionarios a los que han enlistado.

Además, le recordó tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador como al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el sonorense Alfonso Durazo Montaño, que Guaymas forma parte de un programa piloto que se implementó el año pasado y a la fecha no han visto nada de recursos ni de equipamiento.

Y en ese sentido, recordó que hasta se sustituyó al comisario que había sido electo por el cuerpo de regidores y en su lugar se colocó a un militar que recomendaron… y ya ve como han salido, eso no lo dijo ella, sino que estamos viendo lo que está sucediendo allá.

Cabe señalar que no dudo de la honorabilidad de la señora Valle, de hecho no la conozco, pero es muy fácil echar culpas a otros y a final de cuentas no hacer el mínimo intento por brindar seguridad a sus gobernados.

En cuanto a la falta de recursos, efectivamente se han quedado cortos en los compromisos que han hecho las autoridades federales, no solo en materia de seguridad sino de obra pública ante la indiferencia de los representantes de Sonora, que son los legisladores federales, que ya vienen los tiempos que se acordarán que tiene compromisos en su tierra y volverán a pedir el voto y a tratar de cumplir promesas que se quedan en eso.

Empiezan a repuntar casos de coronavirus en Hermosillo

Con todo y que llevamos 51 por ciento menos de casos proyectados para esta fecha y que el 80 por ciento del territorio sonorense está libre de coronavirus Covid-19, ayer se registraron tres decesos más para totalizar 34 y además se detectaron 19 nuevos casos, para un acumulado de 288 de acuerdo con información del Secretario de Salud, Enrique Clausen.

Por cierto, hay que poner atención que en los últimos dos días Hermosillo es la localidad que ha rebasado en número de casos detectados a San Luis Río Colorado, aunque en el total todavía la ciudad fronteriza acumula el 47 por ciento de los infectados y también encabeza los decesos.

Sin embargo, ayer, entre los nuevos casos fueron ocho de Hermosillo y cuatro de San Luis Río Colorado, al igual que el martes cuando fueron cuatro en esta capital y tres de los sanluisinos.

Esto es, estamos empezando a tener un ascenso que seguramente es el reflejo de la descarriada que muchos se dieron en Semana Santa, que esperemos a este fin de semana se logre controlarla. No está de más recordar que del dos al 10 de mayo se estima que será lo más alto de la ola de contagios, así que una vez más exhortamos a que se queden en casa.

Por cierto, se estima que para hoy o mañana se darán a conocer los resultados de las pruebas practicadas a elementos de Seguridad Pública ya que se detectó un brote en la comandancia de la zona norte, tal y como lo informamos con oportunidad, por lo que además de que se iniciaron con labores de sanitización también se empezaron pruebas.

Serán 114 elementos, los que sean revisados tan solo de esa zona, sin embargo, de acuerdo a lo que comentó la alcaldesa Celida López, se procurará revisar a la totalidad de los agentes que están en riesgo a fin de que haya tranquilidad en la ciudadanía y por supuesto, entre sus familias.

Correo electrónico [email protected]