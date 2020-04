La imprudencia de los sonorenses ante el Covid-19 es increíble

Mientras el número de casos de coronavirus Covid-19 va en ascenso, también lo hace la desesperación de quienes a lo largo de estas semanas han cumplid con las medidas de quedarse en casa, lo cual para muchos es frustrante, ante la indiferencia de aquellos que siguen en lo suyo, exponiéndose a ser contagiados y a su vez, ser un foco de infección.

Este domingo se impuso récord en el número de personas infectadas, ya que fueron 21 las que se dieron a conocer, entre ellos un niño de cuatro años y dos trabajadores del sector salud, además se tienen identificados brotes en Hermosillo, en personas que realizan una misma actividad y en Guaymas en familiares del cobrador que murió la semana anterior.

Aun así, hay muchos que “ni sudan ni se acongojan” y viendo que hay gente muriendo a su alrededor o bien, en cuidados intensivos, ellos siguen haciendo sus actividades en muchos de los casos sin las mínimas medidas de seguridad.

Es increíble ver a gente haciendo fila a pleno medio día, pegada una a otra, solo para comprar cerveza, o verlos circular en grupos de ciclistas o corriendo y si bien entiendo las ventajas del ejercicio, no creo que pase nada si se aguantan unos días en casa o lo hacen en una caminadora o bicicleta estacionaria.

De nada han servido los ruegos que a diario hace el secretario de Salud, Enrique Clausen, los insistentes llamados de la gobernadora Claudia Pavlovich, quien al mero estilo sonorense, señaló que “tiene la boca chueca” de tanto llamar a la gente a quedarse en casa.

Viene la cresta de la ola, ya estamos en el crecimiento acelerado de esta enfermedad y solo para ejemplificar, en un mes se llegó a los primeros 100 casos y en una semana se tuvieron otros 100 para superar los 200 casos de los enfermos y hasta anoche sumaban 245 los infectados y 26 los decesos ¿Qué está esperando para encerrarse?

Deben padres de familia estar alertas por reto se semáforo en rojo

Para colmo, no solo la imprudencia en los casos de coronavirus es lo que estamos en esta capital, sino que también llegó el reto del semáforo rojo, que consiste en que el conductor de un automóvil cruza en forma imprudente en luz roja, exponiendo su vida, de quienes lo acompañen y de quienes tengan la mala suerte de cruzarse en su camino.

De hecho la semana anterior en periódico Entorno Informativo dábamos cuenta de dos accidentes que tras protagonizar un accidente en un crucero se daban a la fuga, pues al parecer los protagonistas de éstos, estaban haciendo el citado reto.

Es importante que los padres de familia dialoguen con sus hijos sobre esta práctica imprudente y sobre todo, que los jóvenes tomen conciencia de la importancia de respetar la vida de terceros que no tienen la culpa de los problemas que pueden detonar esas conductas suicidas.

Están timadores trabajando al 110 por ciento ¡cuídese!

En los últimos días, hemos tenido conocimiento de gente que lamentablemente cayó en manos de timadores telefónicos, que sobre todo hablan fuera de horario a empresas para sorprender a la gente de vigilancia y haciéndose pasar por el encargado o dueño, han obligado a algunos de los empleados a dañar oficinas y sacar dinero.

Es muy importante que la gente tome conciencia de estas agrupaciones delictivas para que eviten contestar teléfonos que no conozcan, y en caso de recibir una llamada de este tipo colgar o bien verificar con su superior la veracidad de la llamada.

Ayer, en nuestro caso particular, la mañana de este domingo nos trataron de sorprender con una llamada al teléfono corporativo que uso, amagándonos con que hablaban de un cartel delictivo y que matarían a un miembro de la familia y un sinfín de sandeces, que naturalmente no creímos, pero que quienes no están preparados pueden caer en sus garras. Cabe señalar que a lo largo del día hicieron al menos cinco llamadas de distintos números a los cuales no respondimos, pero ya pasamos el listado a nuestros amigos de Seguridad Pública para que los incluyan en el listado de números de extorsión, de ahí que es muy importante actualizar la aplicación para identificarlos… Mucho ojo

