Inicia repunte de decesos por coronavirus en el país y en Sonora

México ya rebasó la cifra de 100 fallecimientos, concretamente, hasta anoche sumaban 125 decesos por Coronavirus Covid-19, de hecho entre domingo y lunes fueron 31 decesos, esto es, la enfermedad sigue ganando terreno en el país.

En Sonora, lamentablemente, no nos quedamos atrás y mientras que el sábado se reportó la primera muerte, este lunes fueron tres las víctimas fatales de esta pandemia, todas en mujeres residentes de San Luis Río Colorado y Magdalena de Kino, además de que hubo dos nuevos enfermos, ambos del sexo masculino, en Cajeme y Opodepe.

De esta manera, San Luis Río Colorado contabiliza dos muertes y Magdalena de Kino otras dos, aunque una de las víctimas murió en una clínica de Nogales.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, se notó bastante desolado al dar a conocer los tres decesos e hizo un llamado a quienes andan en la calle para que recapaciten y no crean que quedarán al margen de esta pandemia.

En Sonora, lo hemos comentado diariamente, se implementaron acciones preventivas con mucha mayor anticipación que en el resto del país, ello le ha valido un reconocimiento internacional a la gobernadora Claudia Pavlovich, quien decretó primero el aislamiento social y después emergencia sanitaria obligando al cierre de negocios no esenciales.

Pero ¿de qué sirve todo esto, si usted, su amigo, hermano o conocido no hacen caso? Pues de nada. El sábado me tocó ver expendios de cerveza abiertos, cuando deberían estar cerrados y en las viviendas, en las calles de las colonias hubo innumerables reuniones con mucho más de 10 personas, cerveza, música, como si no estuviéramos en una emergencia.

Sin embargo, la autoridad no puede estar en cada casa, en cada negocio, en cada crucero, es cuestión de la responsabilidad de cada uno de nosotros, de que tomemos conciencia y de que nos cuidemos.

Lamentable la indiferencia de los ciudadanos

En esta época no nos podemos decir engañados, no podemos argumentar que no sabíamos que había una pandemia, que en otros países del mundo, los enfermos caían sin vida en la vía pública, ni tampoco podemos decir que no nos advirtieron de otras latitudes sobre los riesgos de desoír los llamados a quedarse en casa, de aislarse para evitar la propagación.

En un momento en el que el mundo está unido por redes sociales, por la cobertura de internet, no podemos responsabilizar a la autoridad y decir que no nos advirtieron, era cuestión de ver lo que pasaba en el resto del mundo y tomar las medidas, lamentablemente, muchos no lo han hecho y siguen jugando a la ruleta rusa.

Como señaló en su mensaje Clausen Iberri a quienes creen que no les va a pasar nada y que andan en la calle tranquilamente, es momento de ser empático con quienes ya perdieron un ser querido y también ver por la seguridad de quienes tenemos en casa y por ellos hay que resguardarnos.

El fin de semana y este lunes autoridades municipales tuvieron que acudir a los lugares ceremoniales de los indígenas Yaqui, en donde se concentraron decenas de personas a ver las ceremonias de Semana Mayor sin importar ponerse en riesgo, porque ninguna cumplía con estar a sana distancia y mucho menos utilizaban cubrebocas es decir, al parecer se creen inmortales o invencibles… En fin, diríamos cada quien su vida, pero con sus acciones, afectan a terceros que tengan la mala suerte de cruzarse en su camino.

Los delincuentes no descansan… siguen las ejecuciones

Y otros a los que creen que el coronavirus “les hace los mandados” son los delincuentes que siguen haciendo de las suyas en plena contingencia y no han dejado de jalar el gatillo, por lo que en los primeros cinco días de abril, ya son al menos cuatro los abatidos en esta capital, más el hallazgo de osamentas en la zona rural.

Pero en otras localidades de Sonora la situación es similar, sobre todo en Cajeme y en Nogales, así como en la zona de Guaymas y Empalme, así como en San Luis Río Colorado, en donde casi a diario se reportan ejecuciones de personas.

Curiosamente en todas las zonas la presencia de los cuerpos policiacos y de la Guardia Nacional es más notoria y sin embargo, ello no inhibe a los delincuentes que siguen cumpliendo con sus ajustes de cuentas, sin que nada ni nadie los detenga, ni la pandemia ni las autoridades.

