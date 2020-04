“Sorprende” falta de propuestas de AMLO en “mensaje-informe”

Aunque durante el fin de semana se dijo que este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador enviaría un mensaje a la Nación con motivo de la emergencia sanitaria que estamos viviendo ante la pandemia por Coronavirus Covid-19, finalmente resultó que se trataba de su informe trimestral, así que aquellos que esperaban algún anuncio importante se quedaron con un palmo de nariz.

Naturalmente que de inmediato tanto el sector empresarial como la oposición externaron su inconformidad por la falta de propuestas, lo que no entiendo es porqué, si López Obrador hizo exactamente lo que ha hecho a lo largo de esta administración que va en franco declive.

Sabemos que carecemos de un proyecto de nación que sea sostenible y sustentable, que para él lo importante es la dádiva y para ello no le importó vaciar cuanto fideicomiso ha encontrado a su paso, lo malo es que quien sabe cómo vayamos a terminar.

Qué bueno que haya propuesto la eliminación de aguinaldos para altos funcionarios, lo malo que también incluyen a mandos medios, cuyas familias no son adineradas y se verán afectadas, la eliminación del aguinaldo debería ser para los diputados, diputadas, senadores y senadoras así como los secretarios y secretarias de su gabinete.

Soberbio, como es, no ofreció ningún estímulo para incentivar empleo, y cuando escuché que se comprometió a fijar los precios de garantía de productos agropecuarios, me remonté al final de los años 70 o principios de los 80, cuando hoy estamos en una época de libre competencia y globalidad de mercados… evidentemente él no evolucionó y no lo entiende.

En pocas palabras, no hubo nada nuevo, y seguramente no habrá en su mandato, porque si a lo largo de los 30 años que tiene viviendo del sistema, no ha cambiado, no sé porque ahora se dicen sorprendidos y piensan que podría haber un golpe de timón…

La gente sigue en la calle a pesar de primer deceso por Covid-19

Tal y como sabíamos que ocurriría, en Sonora ya se registró la primera muerte por coronavirus Covid-19 y fue una mujer la víctima, quien era residente de Magdalena de Kino y fue atendida en el IMSS de Nogales, en donde falleció el 30 de marzo y fue hasta el cuatro de abril que se notificó a la Secretaría de Salud, cuyo titular, Enrique Clausen ese mismo día lo informó a la ciudadanía.

Pese a ello, la gente ha continuado efectuando muchas actividades en la calle sin que sea necesario efectuarlas, saturando comercios y han sido los encargados de éstos que han impuesto reglas para evitar que ingresen familias completas, limitando el acceso a un miembro, para tratar de coadyuvar y evitar la propagación de la enfermedad que en Sonora ya ha ocasionado 33 enfermos.

El sábado me tocó acudir a adquirir alimentos y fue sorprendente ver que llegaban familias como cualquier otro fin de semana a una bodega de productos ubicada en el Paseo del Río, sin la mínima protección y muy quitados de la pena, tal vez creyéndose invulnerables o que se cuecen aparte y no les pasará nada, o simple y sencillamente retando la suerte.

En el caso de mi familia, que es numerosa, se ha hecho hasta lo imposible por evitar las salidas, suspendiendo contacto, evitando reuniones y únicamente saliendo al trabajo, porque sabemos la importancia de cuidarnos y sobre todo cuidar a quienes tenemos en casa, ya sea nuestros padres, hijos o nietos.

Sin embargo, parece que la gente cree que enfrentar el reto y tomar las medidas difíciles, como decretar una emergencia sanitaria, que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich, es por gusto o por moda, parece que no ven los miles de muertos en el mundo y las decenas en el país… Hay que ser más conscientes y solidarios

Obligan a empleados del INEGI a laborar a puertas cerradas

Por cierto y para no salirnos del tema, es lamentable lo que ocurre en el Inegi que a pesar de que a nivel nacional se dijo que se suspendería el trabajo y dejarían de realizar encuestas, lo cierto es que los empleados son obligados a acudir a las oficinas.

Según reportes de los inconformes, quienes pidieron el anonimato, en dos ocasiones han tenido que acudir elementos policiacos para detener labores, sin embargo, en cuanto se retiran los agentes, los empleados son llamados de nuevo a trabajar y los obligan a permanecer realizando sus funciones a puertas cerradas.

Hay que recordar la importancia de mantenerse lo más aislado que se pueda, preferentemente en los domicilios, para evitar el contagio por coronavirus, porque de lo contrario hasta estarían incurriendo en un delito.

