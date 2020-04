Generará Federación dos millones de empleos: Presidente López Obrador

Además se ofrecerá 2.1 millones de pesos en créditos para enfrentar la pandemia de Covid 19

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plan económico para hacer frente al Covid-19 incluye más inversión pública, generación de 2 millones de nuevos empleos, entrega de 2.1 millones de créditos y reducción de sueldos a funcionarios de alto nivel.

En su mensaje en Palacio Nacional, el Mandatario indicó que para financiar este plan sin aumentar impuestos ni decretar gasolinazos, se recurrirá al uso de los ahorros del Fondo de Estabilización, de los ingresos presupuestarios y de los recursos que se mantenían guardados en fideicomisos.

«También nos apoyaremos en la banca de desarrollo, pero sobre todo se seguirá con la misma política de liberar recursos porque continuará incluso con mayor rigor el plan de austeridad republicana», expresó.

«Se inicia pronto la recuperación económica a partir, esta es la fórmula, de aumentar la inversión pública destinada a la creación de empleo y otorgar créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se busquen la vida como pueden día con día, no les vamos a dejar en el desamparo».

A diferencia de otras épocas, abundó López Obrador, ahora es el Gobierno el que se apretará el cinturón, acabando con lujos, reduciendo los salarios de los «altos» funcionarios y eliminando sus aguinaldos.

López Obrador afirmó que también se intensificará la enajenación de bienes «mal habidos» a la delincuencia común y a la delincuencia de cuello blanco, que serán liquidados mediante subastas o rifas organizadas por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado

Promete eliminar aguinaldos de altos funcionarios

En su informe por los 100 días de su segundo año de Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se eliminarán los aguinaldos y se reducirán los sueldos de altos funcionarios para enfrentar la crisis por el Covid-19.

El Mandatario afirmó que esta medida aplicará para subdirectores hasta el Presidente.

«En esta crisis, subrayo, transitoria, a cada quien le toca hacer su parte. De manera específica informo que he hecho una consulta y hay un consenso: se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos desde el cargo de subdirectores hasta el del Presidente de la República», señaló.

El tabasqueño dijo que también se reducirán los gastos de publicidad, la partida de viáticos, gastos de operación y se ahorrará más en compras a proveedores, así como en los costos de las obras públicas que se contratan con empresas constructoras o de servicios.

Aclaró que no habrá despido de trabajadores al servicio del Estado, no obstante, demandará más eficiencia y honestidad total.

López Obrador reiteró que, en esta ocasión, es el Gobierno el que se «está apretando el cinturón».

El aguinaldo es una prestación legal para todos los burócratas de base y de confianza, por lo que el Ejecutivo no la puede eliminar.