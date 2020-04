“Frenan” viajes a sitios turísticos durante Semana Santa

Implementan operativos permanentes de inspección a fin de evitar el traslado a balnearios, ríos, arroyos, playas y zona serrana

Como una medida para evitar la propagación del virus Covid-19, la Dirección General de Transporte emprenderá operativos permanentes de inspección, ya que no se permitirá el transporte con fines recreativos a playas y zonas serranas del estado, informó Carlos Morales Buelna.

El director de Transporte en el estado sostuvo una reunión por video llamada con los siete delegados regionales de la dependencia, quienes recibieron indicaciones para que, a partir de este fin de semana, no se permita la renta o permiso de unidades que trasladen a personas a las playas, balnearios, arroyos y ríos de Sonora.

“Son medidas que se están tomando para evitar la propagación del virus, en virtud de que la gobernadora Claudia Pavlovich y autoridades de salud están exhortando a los ciudadanos a no acudir a las playas o a la sierra a actividades no esenciales, además de impedir los conglomerados de personas que son motivo para que aumenten los contagios”, manifestó.

Inspectores de la DGT se encargarán de realizar los operativos para evitar la movilización de usuarios, explicó Morales Buelna, quien llamó a la población a continuar con la estrategia de distanciamiento social #QuédateEnCasa.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos a seguir en sus casas y si tienen que salir por alguna razón indispensable, háganlo con las medidas de prevención adecuadas, salir a vacacionar en este momento no es una situación indispensable y menos utilizando medios masivos de movilidad como lo son los camiones”, apuntó