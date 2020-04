Exigen solución al conflicto del transporte

Usuarios del transporte público hacen un llamado a las autoridades para buscar una solución al conflicto del transporte público de Hermosillo que desde el pasado martes mantienen un paro de labores los operadores, derivado de la reducción de sueldos por la contingencia sanitaria.

A cinco días de que se registró el paro del transporte, los usuarios que tienen que hacer uso de este medio para trasladarse a sus lugares de trabajo o para realizar alguna actividad esencial, esperan más de una hora para poder abordar una unidad de las emergentes que habilitó Femot para atender el servicio, o bien optan por abordar un taxi por la falta de camiones en todas las rutas.

«Que ya se arregle, es mucha la gente que sigue saliendo a trabajar en esta contingencia, quieren que se les pague su sueldo completo y están en todo su derecho de exigirlo pero sin afectar a loa usuarios(…) nosotros no tenemos la culpa, y somos los que estamos arriesgando nuestros trabajos también por llegar tarde», manifestó Rocío Quintero.

«Son unos poquitos camiones los que andan pasando, y me ha tocado ver algunos llenos porque son unos cuantos los se están circulando. El gobierno debe ver ese asunto para que se arregle», comentó el señor Decensio Arteaga.

«Queremos que las autoridades hagan algo para resolver el problema que tienen los choferes porque tienen toda la semana en paro y la gente no tiene la culpa. He tenido que irme a pie al trabajo porque no pasa ningún camión o pagar taxi y no se me hace justo», expresó también Ana Isabel Villa.

Son muchos los usuarios que se han visto afectados por el paro que mantienen los operadores, y quienes exigen a las autoridades estatales del trasporte y del Trabajo que atiendan este conflicto entre las empresas concesionarias de este servicio y el sindicado.

Antecedentes

El pasado martes 21 de abril un grupo de operadores inconformes iniciaron un paro de labores y bloquearon la salida de unidades del Centro Pernocta derivado de la reducción del 50 por ciento de su sueldos por la contingencia sanitaria del coronavirus Covid-19, mientras que a los que los fueron regresados a sus casas por ser de la población en riesgo, para evitar el contagio de la enfermedad, se les paga su salario completo.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido acercamiento por parte de las autoridades estatales y la empresa con los inconformes para resolver el conflicto por lo que el paro continúa.