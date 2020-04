Estiman 26 mil casos por Covid

Con tres mil 181 casos confirmados, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo que la epidemia de coronavirus es ocho veces más grande de lo que se ve, lo cual no cambia las políticas públicas

«Estimamos 26 mil 519 casos», expuso el funcionario en conferencia de prensa al explicar el modelo centinela. «La epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve».

En la conferencia, defendió la utilización de dicho modelo, desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

«Hago una multiplicación que me permite decir que por cada caso confirmado de Covid-19, cuántos hay en la población que no vi –porque no llegaron a consulta– y son finalmente estos 26 mil 519 casos, de los tres mil ciento y tantos (3 mil 181), hay otros que no llegaron a consulta, pero estos métodos nos permiten decir, con razonable certidumbre, hay estos», explicó.

Mencionó que son tres mil personas en observación y éstas representan otras 12 que no fueron a consulta. «Lo que estamos observando representa 10 o 12 veces más, esa es la interpretación», precisó.

«Las personas que pueden ser directamente observadas, pero cada una de ellas representan a otros 12 que no fueron a consulta, que no tenían síntomas, que su médico no los identificó», abundó.

En la misma conferencia el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía confirmó 33 nuevas muertes por Covid-19 en México, con lo que suman 174, y hay tres mil 181 contagiados, 396 más que ayer y la mayor carga se encuentra en adultos jóvenes. «Esto evidencia el riesgo que todos tenemos al exponernos», señaló.