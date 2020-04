Está Covid-19 en aceleración

Un total de ocho casos nuevos de Coronavirus Covid-19, se registraron en Sonora con lo que suman 165 y se mantienen 17 decesos, informó el Secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, durante su informe diario para actualizar las estadísticas sobre la enfermedad.

Detalló que los casos ocurrieron en seis hombres y dos mujeres cuyas edades oscilan entre los 21 y 67 años, residentes de los municipios de San Luis Río Colorado, con cinco casos, Caborca, Cajeme y Nogales con un caso cada uno, ninguno de ellos con antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

Refirió que iniciaron con síntomas entre el seis y 14 de abril, dos de ellos se encuentran hospitalizados y cuentan con una enfermedad crónica previa, seis son casos moderados y se encuentran en aislamiento domiciliario.

Los 165 casos confirmados son 83 hombres y 82 mujeres, distribuidos en los municipios de San Luis Río Colorado con 79; Hermosillo, 27; Huatabampo, 15; Cajeme, 12; Caborca, siete; Nogales, seis; Magdalena, Navojoa y Saric, con cuatro cada uno; Guaymas y Opodepe con dos cada uno, Agua Prieta, Etchojoa y General Plutarco Elías Calles con uno.

En total se han estudiado 836 casos sospechosos, 165 fueron confirmados, 671 descartados por laboratorio, al momento 12 pacientes se han curado, 124 se mantienen con un cuadro leve de Covid-19 con manejo en casa, 12 están hospitalizados, cinco se encuentran estables, siete muy graves, tres de ellos con ventilación mecánica invasiva.

“Estas estadísticas son una muestra clara de que el virus no se mueve solo, sino que lo movemos las personas, por eso nosotros somos los únicos capaces de detenerlo, contrario a lo que se cree, el virus no va de salida, por el contrario, estamos en etapa de aceleración, por lo cual no debemos relajarnos, por supuesto no es una noticia que nos agrade, pero debe ayudarnos a meterle duro, a quedarte en casa”, manifestó.