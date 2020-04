Esperan solución operadores de transporte

Aproximadamente cinco camiones por ruta salieron a prestar el servicio de transporte público ayer luego de reducirse un 30 por ciento más el personal y el número de unidades circulando por la falta de pasaje durante esta contingencia sanitaria por el Covid-19.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Transporte en Hermosillo, Apolinar Castillo Moreno, señaló que están a la espera de que el Gobierno del Estado resuelva con la empresa el monto a pagar a los operadores, luego de que la compañía les notificó que sólo pagaría el 50 por ciento del sueldo, es decir, 925 pesos a los trabajadores que envío a sus casas durante el tiempo que no laboren por la pandemia que hay en el País, lo cual es una arbitrariedad.

Precisó que son aproximadamente 250 trabajadores los que dejaron de laborar y quienes padecen alguna enfermedad crónico degenerativa como hipertensión, diabetes, cáncer, asma, entre otras y que dejarán de recibir su salario normal que equivale a tres mil 700 pesos mensuales durante esta contingencia de salud.

«Las empresas no están respetando el decreto que emitió el Gobierno del Estado, arbitrariamente nos pega el garrotazo y no se quiere hacer responsable.

«Son alrededor de 250 trabajadores con problemas crónico-degenerativos quienes sólo recibirán el 50 por ciento de su salario», dijo.

Indicó que están a la espera de que la autoridad laboral llegue a un acuerdo con la empresa para determinar el salario que recibirán los operadores que fueron enviados a sus casas durante esta cuarentena.

«Por la contingencia no podemos estar todos amontonados ahí en la empresa esperando que nos resuelvan; entonces los compañeros se retiraron a sus casas no la idea de que se les va a pagar los tres mil 700 mensuales pero van a esperar un retroactivo de la compañía y eso es lo que no se ha acordado», manifestó.

En tanto, comentó están circulando alrededor de 120 unidades e igual número de operadores quienes están prestando el servicio en las 22 rutas en horario de 05:30 a 22:00 horas.