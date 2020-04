En riesgo de cerrar 250 mil pequeños negocios en México por Covid-19

l presidente de la Asociación Latinoamericana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios, Alejandro Salcedo Pacheco lanzó la voz de alerta sobre el riesgo de que cierren 250 mil negocios en México, en caso de que no exista un plan emergente de rescate por parte del gobierno federal ante la pandemia de Covid-19.

«Estamos siendo responsables y haciendo el mayor esfuerzo para no cerrar nuestras fuentes de empleo, y estamos tratando de no despedir a nuestros trabajadores, pero la realidad es que nos encontramos en la incertidumbre, y si no se aplica un plan emergente real para nuestro sector, cerraremos más de 250 mil negocios y microempresas», indicó.

Destacó que las Pymes, que no pertenece a ninguna cámara o confederación, representan el 80 por ciento de la actividad económica en México y emplean a 1.5 millones de personas.

Alejandro Salcedo Pacheco calculó que de no existir apoyo por parte de la Federación, las pérdidas por la emergencia sanitaria ascenderán a más de 400 mil millones de pesos para este sector.