Apoya Gobernadora Claudia Pavlovich a pequeños comerciantes de Sonora

Me preocupa no saber realmente si los hospitales del estado están preparados para atender los casos que vayan apareciendo de coronavirus. Nos han dicho que el Hospital General del Estado (HGE), que se ubica en Hermosillo, sí cuenta con salas de hospitalización para atender a los infectados, pero no se dice nada de los otros nosocomios, como el Issste y todos los del Seguro Social. A lo mejor sí se encuentran preparados para atender la pandemia, pero deben de decirlo.

Los sonorenses confían en la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, porque sabemos que el HGE fue acondicionado con anticipación, pero de los otros hospitales no se ha dicho nada. Al principio se dijo que sería el estado quién atendería todos los casos de coronavirus, pero resulta que ahora se dice que cada quién se “rascará con sus propias uñas”. Por eso me preocupa la situación que guardan los hospitales del IMSS, ISSSTE y los privados, como el CIMA, San José, entre otros.

Ojalá que los enfermos que se encuentran en observación resulten negativos, bastante tenemos con los dos casos positivos comprobados para esperar repercusiones en sus familiares y amigos que tuvieron contacto con ellos…Esperemos que en dos semanas todo vuelva a la normalidad y que Sonora vuelva a ser el mismo estado de siempre, pujante y productivo. La Gobernadora y sus funcionarios le están metiendo muchas ganas para salir adelante.

Además, ha tomado medidas para apoyar a los pequeños comerciantes durante la contingencia por el Coronavirus (Covid-19). Entre esos apoyos se encuentran, el 50 por ciento de descuento en el pago de impuestos sobre nómina para las empresas con 50 empleados o menos; el 100 por ciento de descuento en el pago de impuestos sobre hospedaje; prórroga para pago por revalidación vehicular; prórroga para pago de licencia de alcoholes.

Un 50 por ciento de descuento de pago de derecho registrales por inscripción de vivienda; suspensión de actos de fiscalización estatales; y, adicionalmente se contará con mil 300 millones de pesos que buscará apoyar preferentemente a empresas contratistas locales…Todos estos beneficios serán aplicables durante los meses de marzo y abril del 2020…Como usted puede ver, la Gobernadora Pavlovich Arellano está al pendiente de todo con los apoyos necesarios.

Estrategia Quédate en Casa reduce a la mitad la propagación del Covid-19

La estrategia de distanciamiento social Quédate en Casa es una medida sanitaria que ha demostrado que la transmisión del Coronavirus (Covid-19) declina casi a la mitad, esto si se introducen restricciones en la movilidad, y además se llevan a cabo las medidas higiénicas y sanitarias, destacó el doctor Gerardo Álvarez Hernández.

En el informe que diariamente se da a conocer para dar seguimiento a este virus, el director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades dio a conocer que también se fortalece por parte de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y del secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, la educación en salud, ya que esto debilita la cadena de transmisión y se mitiga el impacto médico y de salud pública que ocasiona la presencia del Coronavirus (Covid-19) en una comunidad.

“Quisiéramos este día hacer un reconocimiento a toda la sociedad que privilegiando el bien común de Sonora, ha acogido favorablemente la estrategia Quédate en Casa, incluso por encima de situaciones de beneficio individual y de su propia familia”, señaló.

Álvarez Hernández añadió que Sonora cuenta con los medicamentos que mejor respuesta han tenidos contra el virus incluidos en el plan de contingencia desde hace tres semanas, con lo cual se envía un mensaje de tranquilidad a las y los sonorenses ya que se están haciendo por parte del Gobierno del Estado todos los esfuerzos para evitar la propagación del Coronavirus (Covid-19) en la entidad.

“La suma de toda la sociedad supone una barrera fundamental para hacer frente a esta enfermedad, las gestiones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, y del propio secretario de Salud, Enrique Clausen, han sido positivas y favorables, y permitirán al estado contar a la brevedad con insumos para garantizar el diagnóstico por laboratorio a personas con sospecha de la enfermedad si la magnitud de la epidemia así lo requiriera”, indicó.

Respecto al estado de salud de los dos pacientes diagnosticados con Coronavirus (Covid-19) en Sonora, se dio a conocer que permanecen bajo observación médica, uno de ellos en el Hospital General y el otro en su domicilio con manejo ambulatorio.

Me gusta la primavera en Hermosillo por los aromas que dejan los azahares de los naranjos

Me gusta la entrada de la estación de la primavera en Hermosillo, porque se pueden oler los azahares de los naranjos que se encuentran en las aceras de las calles de la colonia Centenario y en la plaza Zaragoza que se ubica frente a la Catedral metropolitana y los palacios de Gobierno y Municipal. Las plantas de naranjos se pueden mirar bien surtidas de naranjas agrias, que son deliciosas y medicinales, pero, sobre todo, son dignas representantes de nuestra ciudad capital.

Afortunadamente los vecinos de esta céntrica y antigua colonia, se han preocupados por cuidar y proteger los naranjos del viejo Hermosillo, que nos hace recordar nuestra niñez. Lamentablemente a últimas fechas, las viejas casonas, -hermosas todas-, se han convertido en modernos restaurantes perdiendo originalidad. Ojalá no vayan acabar con los viejos naranjos que todavía producen azahares que nos hacen recordar nuestros orígenes y el por qué somos naranjeros.

