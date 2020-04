Supervisa Gobernadora avances en la entrega de créditos a pequeños negocios

Para constatar la celeridad y transparencia en la aplicación de los programas de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) durante la contingencia sanitaria, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisó los avances del programa Crédito Emergente Efecto Covid-19, mismo que fue desarrollado por funcionarios de la Secretaría de Economía en coordinación con organismos empresariales.

En la reunión con integrantes de la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson); y la secretaría de Economía, la mandataria explicó que estos créditos buscan apoyar a aquellos negocios que redujeron su actividad durante la contingencia o que al no ser esenciales no pueden permanecer abiertos y necesitan de estos apoyos para subsistir.

La gobernadora señaló que estos apoyos se están enfocando a las pequeñas empresas y sus empleados que son los más afectados por la pandemia de Covid-19 como son restaurantes, salones de belleza y otros. “El negocio de las uñas, al negocio del que corta el cabello, al negocio de la peinadora, de los colchones, que no tiene más de diez gentes, hay que apoyar, yo creo que para que nos alcance para más, y siendo lo más justos posible, esos son los micro”, indicó.

Abren sus puertas algunas empresas que se encontraban cerradas debido al coronavirus

Mientras en Sonora se está a punto de entrar a la tercera fase del Covid 19, algunas empresas ya volvieron a abrir sus puertas al público, cuando todavía no se ha dado la orden por parte de las autoridades estatales. Algunos de estos negocios han sido visitados por personal del Gobierno y cerrada sus puertas y a las horas vuelven abrir con los horarios de siempre. Estas empresas no son consideradas esenciales. No se sabe si pagaron multa, pero volvieron abrir las puertas al público.

Así nunca se va a superar la pandemia del coronavirus y cada día habrá más contagios, porque si algunos ciudadanos cumplen y otros no, resulta lo mismo. Lo importante es que la enfermedad desaparezca para siempre y que todo vuelva a la normalidad. Hasta ahora no ha habido días que pasen “en blanco”, sin contagios. Al parecer entre más se publicita la enfermedad en los medios de comunicación, menos hacen caso las personas poniendo en riesgo sus vidas y la de los demás.

Acuerda Comisión de Salud sesionar cada miércoles y citar a vocero de Salud

La Comisión de Salud del Congreso del Estado acordó solicitar la comparecencia del vocero de la Secretaría de Salud Pública sobre la situación del COVID-19 en Sonora, Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades. A propuesta del diputado Filemón Ortega Quintos, presidente de la Comisión de Salud, los legisladores Diana Platt Salazar, Miroslava Luján López y Carlos Navarrete Aguirre, se pronunciaron a favor del Acuerdo, además de aprobar reunirse todos los miércoles en sesión permanente.

“Para que explique Álvarez Hernández las estrategias que se están implementando para la prevención, control y atención, así como las que se piensan establecer con relación a la pandemia del COVID-19, misma que al 19 de abril acumulaba 165 casos confirmados y 17 muertes en el Estado”, expresó Ortega Quintos. El presidente de la dictaminadora argumentó que solicitó realizar la reunión por la importancia que tiene que sus integrantes den sus puntos de vista y posicionamientos ante la ciudadanía, como integrantes del Poder Legislativo.

Señaló que solicitó realizar la reunión por la importancia que tiene que sus integrantes den sus puntos de vista y posicionamientos ante la ciudadanía, como integrantes del Poder Legislativo. Por considerar que se trata de una de las comisiones más importantes dentro del Congreso del Estado, el diputado Carlos Navarrete Aguirre propuso que sesione de manera permanente, ya que, así como trabaja el sector salud, los legisladores deben estar pendientes de la salud de todos los sonorenses.

La propuesta fue aceptada por el resto de los diputados presentes en la reunión. La diputada Miroslava Luján López dijo que, como parte de los tres poderes del Estado, es esencial que el Legislativo siga trabajando porque al paralizar sus labores incurren en una falta a su deber.

A no olvidar que el tema principal que les debe interesar es la problemática que viven las familias, así como los controles que las autoridades de salud implementan y de lo cual requieren información, llamó la diputada Diana Platt Salazar, quien se pronunció porque el Secretario de Salud del Estado de Sonora comparezca ante la comisión.

El diputado Ortega Quintos coincidió que la actividad legislativa no puede desaparecer por la publicación de un Decreto emitido por la titular del Poder Ejecutivo estatal, por lo que en su momento manifestó a la Presidencia de la mesa directiva y a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, CRICP, su desacuerdo ante el cierre de actividades en el Congreso, informó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson