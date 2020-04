Las bandas del crimen organizado no creen en la pandemia del coronavirus

Los que no creen en la pandemia del coronavirus son los integrantes de las diferentes bandas delictivas que operen en Sonora, ya que todos los días se registraran balaceras y ejecuciones en los municipios, cuando no es Cajeme es Empalme-Guaymas, Caborca, Nogales, San Luis Río Colorado y Hermosillo, entre otros… Mientras las autoridades de Salud dan a conocer los nuevos contagios y defunciones por el virus, la delincuencia, al parecer, dan a conocer sus muertes violentas.

Las autoridades concentran sus esfuerzos en el combate al coronavirus, las bandas de delincuentes aprovechan la “confusión” para hacer de las suyas, asesinando sin piedad a sus enemigos. Lo lamentable, es que la mayoría de los muertos son jóvenes de escasos recursos económicos y no jefes del crimen organizado, que debe de haber muchos. En esto sí han fallado el gobierno federal y estatales, ya que los crímenes se siguen registrando en la entidad.

Al parecer los criminales no están al día de lo que está pasando en el país y en Sonora con los contagios de la pandemia del coronavirus, que siguen matando a más personas por su propia cuenta y sin cubrebocas para no ser identificados. Los sicarios ya no se esconden para cometer sus fechorías y lo hacen a la luz del día y con testigos presentes. Se acabaron los tiempos en que los “bandidos” aprovechaban las sombras de la noche para cometer sus crímenes.

La delincuencia organizada y la NO organizada cometen los asesinatos a la luz del día y hasta se dejan grabar en videos y en fotografías, por lo que las autoridades ya deben de tener sus nombres y sus domicilios, entonces la pregunta es, ¿Por qué no han sido detenidos? Esto quiere decir que los jefes de estas bandas están bien “parados” y son personajes que tienen sus influencias ante los gobiernos y, lo que es más delicado, ante funcionarios del primer nivel de los gobiernos.

Los sonorenses ya nos estamos acostumbrado a ver y escuchar en los noticieros de radio y televisión, así como leer en los medios impresos, (prensa e Internet) las informaciones en donde nos dan a conocer los muertos y heridos que registran los enfrentamientos a balazos, o, simplemente, los asesinatos a sangre fría que se cometen a diarios en los diferentes municipios de Sonora. Lo que sí estoy seguros, los crímenes no se investigan y son considerados como ajustes de cuentas.

Evalúa Gobernadora Pavlovich avance en el diseño del Plan de Reactivación Económica 20-21

La reactivación de la economía en Sonora se dará con una doble visión progresista, cuidando la salud de los sonorenses, reactivando las empresas e industrias y verificando su operación, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al reunirse con científicos y especialistas en Economía, integrantes de la Mesa Técnica de la Comisión Sectorial de Empleo, Competitividad y Desarrollo Regional del Sistema de Planeación Democrática del Estado de Sonora.

Con el trabajo de esta mesa, se busca actualizar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 para incluir un capítulo emergente denominado “Reactivación Sonora 2020-2021”.

En esta reunión, expertos en el sector económico presentaron a la gobernadora Pavlovich los avances de los estudios y análisis para delinear las estrategias a seguir, una vez concluida la contingencia por Covid-19, para hacerlo con una visión estratégica que integre las prioridades de salud con las necesidades económicas, aplicando las medidas progresivas necesarias para una cuidadosa reactivación de la economía del estado.

“Yo les agradezco mucho porque ustedes son los expertos; están coadyuvando en una manera muy concreta en cómo abrir, en cómo volver a nuestra vida normal, con el mayor número de cuidados, para evitar brotes”, expresó.

Esta comisión trabaja en tres mesas técnicas: matrices riesgo, valor de la producción y empleo; protocolos generales con equipo de fitosanitarios; y los resultados del Observatorio Emergente; quienes mostraron los resultados de sus estudios para analizar qué empresas podrían reactivarse gradualmente al representar menor riesgo de contagio.

La mandataria estatal instruyó se reúna este comité del sector empresarial con el de salud, para empezar a trabajar de manera conjunta e ir estableciendo un programa de cinco fases que permita mantener lo que se ha logrado y se evite elevar el número de contagios, pero también recuperar la salud económica de la entidad.

“Sé que ustedes se tienen que reunir con el área de salud, es un equilibrio, como todo; yo les reconozco mucho su trabajo, les agradezco su tiempo, no es fácil, y una vez que se reúnan con el comité de salud, con los epidemiólogos, saber exactamente qué es lo qué vamos a hacer y cuándo”, comentó.

