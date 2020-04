Confían habitantes de Sonora que el calor acabe con el coronavirus

Los habitantes de Sonora se encuentran confiados que entrando la temporada de calor desaparezca el coronavirus, pero al parecer esta enfermedad no respeta ninguna de las estaciones del año. En años anteriores, para finales del mes de abril ya se registran temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados a la sombra. A como se están viendo los incrementos de casos de la enfermedad en la entidad, no parece estar cerca la desaparición de la pandemia.

Mientras, las autoridades estatales continuarán con las medidas sanitarias para evitar más contagios. San Luis Río Colorado es el municipio más problemático, por tal motivo, se suspendieron los cruces de personas al estado de Arizona, solo de mexicanos, pero no de estadounidenses que radican en Sonora. Los encierros continúan y al parecer se están cerrando más empresas consideradas NO prioritarias, por lo que habrá menos gente en las calles y avenidas.

¿Qué tanto aguantarán las empresas sin producir, o, cuánto aguantarán las familias encerradas en sus casas? Ya empezaron a publicarse varias versiones de la enfermedad y en algunas señalan que solo se trata de una fuerte gripe que acaba con las personas mayores que sufren algunas enfermedades de la vejez, como la diabetes, hipertensión, entre otras. Otros señalan que no es coronavirus y que las medidas aplicadas para el combate a la enfermedad no son las adecuadas.

Saldrán muchas versiones más a cerca de la pandemia, lo cierto es que está muriendo mucha gente en todo el mundo. En Asia y Europa al parecer ya está pasando, ahora ataca a los Estados Unidos y México. Se espera que la Unión Americana termine en el mes de mayo y ya se están planeando la activación económica. En México debe de pasar pronto, ya que, si no nos morimos del coronavirus, nos moriremos de hambre. Las grandes empresas a o mejor aguantan más tiempo, pero a las pequeñas les será imposible. La enfermedad está provocando mucho desempleo.

Por su parte, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, en un video mensaje reiteró su llamado a no bajar la guardia y a quedarse en casa manteniendo el distanciamiento social en esta contingencia… “Estimadas y estimados sonorenses: en esta tierra somos de carácter y no nos intimidan las adversidades, lo hemos demostrado en el pasado y lo habremos de demostrar de nuevo; por favor no bajes la guardia, no te confíes, quédate en casa, esta batalla la ganaremos con firmeza, con decisión, con disciplina, sin rendirnos y con profunda fe”, aseveró.

Presentan horarios de clases en línea para alumnos de educación Básica de Sonora

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) dio a conocer los horarios de clases en línea que complementarán el trabajo escolar de docentes, estudiantes y padres de familia, al contener los contenidos de los libros de texto para avanzar en el ciclo escolar. Las clases en línea se transmitirán por televisión y Facebook a partir del lunes 20 de abril, informó Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura (SEC) indicó que el portal www.yoremia.gob.mx concentra todos los links a redes sociales, horarios de clases en línea, materiales de apoyo a docentes, estudiantes y padres de familia, e incluso libros de texto gratuito para consulta o descarga, ya que es la guía que siguen docentes y estudiantes de acuerdo al grado y avance del plan de estudios.

Subrayó que todo este esfuerzo es para complementar el trabajo educativo que se realizará entre docentes y directivos con sus estudiantes y padres de familia, durante el período de contingencia y hasta que lo determinen las autoridades sanitarias. Las autoridades no toman en cuenta a las familias que no tienen computadora, que son la gran mayoría. A la mejor no tienen televisión. Las personas que hacen los programas de estudios, creen que todas la familias tienen computadoras.

Con las clases en línea, explicó, cada estudiante tiene la oportunidad de construir su carpeta de experiencias y avanzar en el programa del ciclo escolar junto a los docentes que están en comunicación constante con ellos. La ventaja del Facebook es que cada clase queda guardada y puede ser consultada las veces que se requiera, además que es un consumo de datos gratuito por parte de las compañías de telefonía celular. Las computadoras están muy caras y el Internet, más.

Guerrero González explicó que para alumnos de preescolar las clases en línea estarán disponibles sólo a través de la página oficial de la SEC en Facebook: SECSonoraOficial, de las 10 a las 12 horas. En el caso de primaria, las clases en línea se transmitirán de las 8:00 a las 14:00 horas, por grado escolar y asignatura, del lunes 20 al 24 de abril, a través del sitio Facebook de la SEC y por Telemax (Canal 15.1 tv. Abierta, 115 y 1115 por cable y www.telemax.com.mx).

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson