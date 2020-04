Los cierres de empresas por la pandemia del coronavirus afectan la economía local

La situación se está poniendo muy difícil con las medidas sanitarias provocadas por el coronavirus, con poca o nula producción al cerrar muchas empresas sus puertas por tiempo temporal (esperemos), con la obligación de pagarles los sueldos completos o parte de estos a sus trabajadores. Es que las empresas no pueden seguir adelante sin contar con ingresos. Muchas aguantarán más que otras y posiblemente terminen el mes de abril. Las autoridades federales informaron que la medida sanitaria podría extenderse hasta el mes de mayo… Ojalá que no.

En las tiendas de abarrotes de los barrios de Hermosillo los productos alimenticios básicos empiezan a escasear, porque algunas empresas distribuidoras de mercancías no están trabajando al cien por ciento, además los precios se han incrementado en forma importante, golpeando aún más la economía familiar. Se empieza a notar la falta de dinero y esto hace que el estrés se apodere de la ciudadanía. A parte de los alimentos, las familias tienen que pagar los recibos por consumo de electricidad que cada día llegan más altos y casi impagables en estos tiempos.

Además, los pagos por servicio de agua potable, que, aunque no son tan altos, las autoridades cada mes le están subiendo poco a poco, para que la gente no sienta de golpe el incremento. También hay que pagar las deudas con empresas y las tarjetas de crédito. Aunque el servicio de cable no está considerado como de primera necesidad, en estos momentos de encierro se convierte de suma importancia. La empresa de Cable no ayuda en nada, porque continúa transmitiendo los mismos capítulos de las viejas series policiacas de dos o más años atrás.

Todo se ha concentrado en información de la pandemia del coronavirus y esto podría afectar a la ciudadanía, que, a parte del encierro, todavía la televisión llena los espacios noticiosos y NO noticiosos con lo mismo, desde muy temprano hasta en la noche. No sé qué dirán los psicólogos, pero creo que esta situación está afectando a la población en general. Si usted mira el noticiero nocturno hoy de la televisión, es igual a de los últimos días, de ayer, anteayer y anteriores. Esto ubica a la gente como si estuviera haciendo cola esperando su turno… Esto es algo enfermizo.

Continúa el proceso de admisión en la Universidad Estatal de Sonora

A pesar de la contingencia epidemiológica, avanza el proceso de nuevo ingreso en la Universidad Estatal de Sonora (UES), con un registro en línea de más de 7 mil 500 aspirantes en las cinco unidades académicas, explicó Juan Manuel Martínez Acosta, coordinador de Organización y Operación Académica. “El registro de aspirantes no se detiene por la situación del COVID-19, porque es en línea, y de esa misma forma se puede realizar el pago de exámenes de admisión y el envío de documentos, las fechas no han cambiado”, explicó.

Los interesados en estudiar una de las carreras presenciales de UES deben registrarse en aspirantes.ues.mx antes del 11 de mayo, así como realizar el pago de su examen en línea o en banco y enviar su certificado o kárdex de preparatoria a los correos de Control Escolar.

“Falta menos de un mes para el cierre de registros y es importante mencionar que para recibir la cita para presentar el examen de admisión, los aspirantes deben realizar el pago del mismo y enviar su documento al correo de la unidad académica donde solicitaron ingresar: [email protected], [email protected] [email protected], [email protected] y [email protected]”, explicó Martínez Acosta.

Las carreras ofertadas en cada Unidad Académica de UES y los espacios disponibles por carrera se pueden consultar en la página de la convocatoria, en aspirantes.ues.mx/convocatoria. Sobre el periodo de aplicación de exámenes de admisión se analizan las medidas preventivas a tomar y se informará de forma oportuna sobre el cambio de fechas a través del correo que los aspirantes registraron y en medios oficiales de UES.

Registra Sonora 14 muertes por coronavirus

Con el fallecimiento de 14 personas por Coronavirus (Covid-19), Sonora ocupa el lugar 8 a nivel nacional con una letalidad de 12 por ciento, informó Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud. De estos casos explicó, la proporción mayor es del 45 por ciento y corresponde a personas mayores de 60 años, con una letalidad de 17.1 por ciento; es decir este grupo de edad es quien se encuentra en mayor riesgo.

“Lo que vuelve a recordarnos, que este grupo de edad es el que tiene un mayor riesgo de presentar casos graves y de morir por Covid-19, y no es precisamente por la edad, si no por los factores de riesgo que presentan, como son las enfermedades crónico-degenerativas, especialmente la hipertensión, la diabetes, y la obesidad”, comentó.

“Once de los fallecimientos sucedieron en mujeres y tres en hombres; las personas eran residentes 3 de Magdalena, 3 de San Luis Río Colorado, 2 de Sáric, 2 de Huatabampo y una Nogales, Hermosillo y Cajeme; estas defunciones son la totalidad con la que se cuentan hasta el momento, e insistimos, las defunciones están ocurriendo en personas que tenían al menos una comorbilidad”, reiteró.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson