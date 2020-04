Muchas personas le están perdiendo el miedo al coronavirus; otras son temerosas

Mientras muchas personas se sienten temerosas del coronavirus, a otras les vale y cargan con toda la familia para todos lados, exponiéndola al contagio de la terrible enfermedad que no respeta clases sociales ni edades, aunque las más vulnerables son las personas adultas mayores. Esta semana empezaron a laborar en muchas empresas, nada más que las autoridades prohibieron los raites y no permitieron que los automovilistas le dieran un aventón al vecino al ir ambos para el mismo rumbo, al permitir solo una persona a bordo de cada vehículo… La gente se las ingenia.

No sé cómo le hicieron los trabajadores y empleados para llegar temprano a sus centros de trabajo, ya que en el transporte público solo se permitían 10 personas a bordo, en los taxis una y cero aventones. Las autoridades debieron haber cerrado las empresas y después prohibirles a sus trabajadores que salieran de sus casas. Los empleados se presentaron a sus actividades por obligación y no por gusto, más aquellos que se dedican a la atención al público. Ya se dijo en forma oficial que la pandemia no respeta edades y los contagios se dan en jóvenes y viejos.

Muchas empresas cuentan con personal joven y los exponen a contraer el coronavirus, como las cajeras de los bancos y de los supermercados, los trabajadores de las afores y de los expendios de cerveza, solo por citar algunos, así como estos hay muchos. No es que la gente quiera salir a la calle por su voluntad. También hay muchos vendedores ambulantes que si no venden no comen; los distribuidores de alimentos, los choferes del servicio público que tienen un contacto directo con la población en general. También los empresarios abren sus negocios por necesidad.

Los que están teniendo problemas son los taxistas del servicio público de alquiler y los particulares, mejor conocidos como Uber y de otras firmas, ya que los agentes de tránsito los hacen detener su marcha cuando llevan más de dos personas, pero así son las reglas de sana distancia, porque el contagio se da. Los conductores de taxis corren todo el riesgo, porque es muy poco el espacio (distancia) que hay entre ellos y los pasajeros. Sin embargo, tienen que trabajar, como lo hacen los médicos, las enfermeras y otros, aunque primero debería de ser la Salud.

La senadora Lilly Téllez ejercerá su voto en la Cámara sin presión de Morena

La salida de Lilly Téllez García de la bancada del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), en el Senador de la República, duró mucho tiempo, ya que ella fue invitada a ser candidata en las pasadas elecciones federales del 2018 por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y el dirigente de Morena en la entidad, Alfonso Durazo Montaño. Ella nunca perteneció a Morena, por lo que no renunció al partido…Es apartidista.

Algunos militantes de los partidos de izquierda, NO de Morena, la han criticado por no haber renunciado como senadora también, pero se les olvida a sus críticos que ganó la elección, la mayoría de los sonorenses votaron por ella, no es una senadora de partido, de esas que son nombradas por las dirigencias partidistas. Por eso no renunció. Claro que ganó con el apoyo de López Obrador, es que así son los procesos electorales, se trabaja en equipo. La gente emitió su voto a favor de la periodista hermosillense egresada de las filas de Canal -6, hoy Telemax.

Lilly, al dejar la bancada de Morena en el Senado de la República, mostró sus agradecimiento al presidente López Obrador, al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, su paisano, Durazo Montaño y al Coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, lo que demuestra que es una persona agradecida…Qué bien por Lilly, nuestra paisana y colega, así se quitará de encima esa pesada loza que llevaba a espaldas por tener ideas distintas a las de izquierda, del partido del actual presidente de México. Esperemos que en algo beneficie a Sonora, aunque los senadores están lejos del pueblo, solo Sylvana Beltrones ha estado ligada a su tierra.

Rehabilitarán las calles de Hermosillo con apoyo del presidente López Obrador

Con el propósito de rehabilitar las calles, avenidas y bulevares de Hermosillo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que destinará 500 millones de pesos, como parte del plan emergente de inversión. Durante la mañanera de este miércoles, López Obrador declaró que con esto, no habrá necesidad de llevar a cabo la venta del terreno conocido como El Cárcamo, cuyo recurso sería utilizado para la rehabilitación de las calles.

«No van a tener necesidad de vender ese terreno, porque según leí y me informé, era para obras urbanas, sobre todo bacheo, les puedo ya decir que vamos a destinar 500 millones de pesos del gobierno federal», señaló. Lo anterior, forma parte del Plan Emergente que se aplicará en un total de 50 ciudades de la república mexicana, donde se invertirán un total de 25 mil millones de pesos para reactivar la economía.

Por su parte, la alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas, a través de sus redes sociales, expresó su agradecimiento con el presidente López Obrador, debido a la crisis económica que atraviesa la ciudad de Hermosillo y la enorme necesidad de rehabilitación de sus calles. Cabe señalar que la subasta de este terreno fue suspendida, debido a la contingencia por el Covid-19, el cual impide realizar la licitación de manera pública.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

