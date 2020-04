Exhorta Gobernadora Pavlovich a reorientar recursos para equipamiento de hospitales

La gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, hizo un llamado respetuoso a las y los diputados locales a aprobar que una parte del crédito de 1,300 millones de pesos autorizado en la Ley de Ingresos para 2020, se utilice para equipamiento de hospitales y material médico para enfrentar la pandemia Covid-19… Al reconocer que se haya planteado esta iniciativa por parte de los legisladores, dado su alto sentido de responsabilidad frente a la situación actual por el coronavirus Covid-19, la gobernadora de Sonora dijo que es de suma trascendencia esta aprobación el día de hoy, en el pleno del Congreso local.

Pavlovich Arellano destacó que es importante se autorice la reorientación de hasta el 40% de este crédito para destinarlo a la compra de equipo, material e insumos médicos, conservando lo que ya está considerado para el nuevo Hospital General de Especialidades, que también es una necesidad en esta circunstancia. Estos recursos, dijo, son indispensables en estos momentos para adquirir equipo y material como: ventiladores, monitores, cubrebocas, guantes, overoles para el personal de salud, entre otros insumos. Pavlovich Arellano comentó que se hacen grandes esfuerzos para estar preparados y brindar atención digna y necesaria a quienes contraigan el virus.

Fue clara al señalar que dado que en Sonora existe mayor riesgo de contagio y de letalidad por el alto índice de enfermedades crónico-degenerativas, es importante que todos hagan la parte que les corresponde para dar una respuesta oportuna y efectiva a las y los sonorenses en estos momentos de emergencia sanitaria.

Aplican sanciones a las personas que no cumplen las disposiciones de las autoridades

Medidas drásticas, pero necesarias, está aplicando el Gobierno del Estado a todas las personas que se encuentran en la vía pública y que no tenga nada qué hacer. Las autoridades de tránsito, al menos en Hermosillo, están infraccionando, o llevando a los automovilistas ante los ministerios públicos. Las medidas de las autoridades de no salir a la calle, es para evitar un posible contagio de coronavirus. Esta disposición termina el próximo día 30 de abril, si es que disminuyen los casos de contagios, que en Sonora continúan registrándose.

Hasta el momento se han registrado en Sonora 88 enfermos, a partir del 16 de marzo, fecha en que se registró el primer caso…Este lunes fueron dos casos más en Hermosillo, un hombre de 59 años y una mujer de 75 años de edad, por eso vale más hacerles caso a las autoridades y no salir a la calle, para que no se sigan registrando más contagios. El secretario de Salud en la entidad, Enrique ClausenIberri, ya no haya palabras para pedirle a los sonorenses que se queden en casa.

Aunque todavía no se normalizan las actividades empresariales, muchos negocios abrieron este lunes y sus empleados tuvieron que presentarse “ahuevo”, porque no se mandan solos y tienen un compromiso que cumplir. Las autoridades nada más implementan medidas, pero lo patrones son los que mandan. Qué bueno que todos cumpliéramos con lo ordenado, sin embargo, muchas empresas obligan a sus trabajadores a laborar y cumplir con sus obligaciones, y si no, los despiden, aumentando el número de desempleados, que sigue creciendo en la entidad.

En un recorrido por las calles de Hermosillo, pudimos mirar una ciudad capital un tanto desértica, sin mucho movimiento, por lo que la mayoría de las personas que no tenían nada a que salir de sus casas, se quedaron a realizar las tareas del hogar y, los abuelos, cuidando a los nitos, hijos de sus hijos que tuvieron que presentarse a sus actividades laborales en forma normal. Ojalá, Dios los cuide y no se vayan a enfermar con ese mal que trae preocupado a todo el mundo y que se llama coronavirus. Además, están infraccionando a los automovilistas que no cumplen.

Critica Gobernador de Baja California Jaime Bonilla la falta de atención del IMSS-Tijuana

El talón de Aquiles en Baja California ante la crisis por la pandemia Covid-19, es el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acusando su poca transparencia y reconociendo que ante sus carencias los médicos están “cayendo como “moscas”. El mensaje que el comediante y actor, Eugenio Derbez, hizo alusión a una crisis en la clínica 20 del IMSS en Tijuana, donde los líderes dejaron solos a los médicos y enfermeros, con una agudizada carencia de insumos es cierta, afirmó el mandatario.

El mandatario señaló que desde hace tiempo veía mucho desentendimiento de la dependencia federal, ya que no mostraba interés por lo que estaba pasando, que para mi es preocupante, ya que son los mismos médicos del Hospital General de Tijuana, que los del Seguro Social y ahora están cayendo como moscas, al no brindarles protección. De nada servía que el estado cumpliera con los médicos y el IMSS no. aseguró el Gobernador, Bonilla Valdez.

Ante la carencia de médicos, el mandatario informó que en unos días más un importante número de nuevos doctores están por integrarse al frente contra el coronavirus, pero serán para la Secretaría de Salud estatal, y no para el Seguro Social. Asimismo, reconoció los señalamientos que hiciera el actor Eugenio Derbez al IMSS -Tijuana, aunque muchos de estos son ciertos, hay imprecisiones, tal vez, porque dijo que dijeron, pero en el fondo es la verdad, recalcó Bonilla Valdez.

Criticó que no hay reportes claros del IMSS en Baja California desde el pasado mes de enero, señalando que la delegada fue convocada por el titular de la Secretaría de Salud, para que explique la situación real de las clínicas. “Hay que decir las cosas como son, no se puede tapar el Sol con un dedo, y el Seguro Social no se aplicó y ahora tenemos el problema y nos está afectando en todo lo demás”, aseveró Bonilla.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroson