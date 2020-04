Necesarios recursos federales para detener la pandemia del coronavirus

El Gobierno federal debe de “ablandarse” y enviar recursos económicos a los estados ante las crisis del coronavirus. Hasta ahora los gobiernos estatales han salido adelante con su propio dinero, pero es necesario el apoyo de la federación. La situación que se presenta es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno, pero el federal es el que tiene el dinero. Los estados no pueden agarrar dinero que ya tienen destinados para otras prioridades, porque entonces taparían un hoyo abriendo otro y esa no es la solución al problema que ahora aqueja.

La Federación está presionando a los estados a través de sus diputados, que son mayoría en las cámaras, federal y locales, para que le “mochen” a otros recursos que se tienen para atender los programas de educación y obras públicas, entre otros, y superar los problemas que está causando el coronavirus. La pandemia es un asunto que debe de atender el Gobierno federal y los estados y municipios solo coadyubar, por la sencilla razón de que estos no cuentan con recursos de sobra y apenas les alcanzan para atender los asuntos más urgentes que demanda la ciudadanía.

La vocera del Gobierno federal en Sonora, diputada local de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, le pide a la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que reasigne dos mil millones de pesos del presupuesto estatal aprobado el pasado mes de diciembre, para hacer frente a la emergencia del coronavirus…La diputada local enfocó mal la petición, porque debería haberla hecho a su guía moral, el presidente Andrés Manuel López Obrador… Ella sabe bien que los estados y los municipios no cuentan con recursos para situación de emergencia de esta naturaleza.

Además, el gobierno estatal ya está prestando ayuda a familias en condiciones vulnerables y anunció apoyos para pequeños y medianos empresarios. La diputada pide, concretamente, que se tome dinero de las dependencias cuyas actividades están detenidas. Castro Valenzuela sabe, como diputada que es, que esos recursos están destinados y que se aplicarán luego de terminar la contingencia provocada por el virus. Esta situación no durará toda la vida y la Federación debe de enviar recursos a los estados para que puedan detener los contagios y evitar más muertes.

La diputada morenista debe de pensarlo más de dos veces antes de hablar, porque con estas declaraciones está afectando al estado, nada más por hacerle caso a su jefe, López Obrador. Los diputados locales deben de buscar apoyos para los estados en beneficios de las comunidades, pero una contingencia como la pandemia del coronavirus es una responsabilidad del Gobierno federal y los estados y los municipios deben de coadyubar con la federación de acuerdo a sus posibilidades…Recalco: No se puede tomar dinero designado para utilizarlo en algo distinto.

Empañan festejos de fariseos balacera que deja una persona muerta en la Hacienda de la Flor

No hubo borracheras en Bahía Kino, ni en Tastiota, ni el Choyudo, pero sí en San Pedro El Saucito y los festejos de fariseos en Hermosillo, con mucha gente que no guardaron la “sana distancia”, retando, prácticamente, al coronavirus. También mucha gente en la calle, en carro y caminado, aprovechando que la medida que prohíbe salir de sus hogares entra en vigor a este lunes. Las familias acuden a esos lugares de reunión de mucha gente, acompañados de niños, desde bebés hasta menores adolescentes. Los jóvenes, y algunos viejos, no le tienen miedo al coronavirus.

Los festejos de los fariseos del Coloso alto estuvieron muy bien y con muchos rituales, me cometa una persona que acudió todos los días de Semana Santa por cuestiones de trabajo; desgraciadamente las fiestas de las ramadas del barrio de la Hacienda de la Flor, se vieron empañadas por un hecho de violencia, en donde un hombre perdió la vida al ser atacado con arma de fuego y otra persona más resultó herida

. Los hechos se registraron el pasado sábado, cuando había más visitantes…Los sicarios no han guardado reposa por el coronavirus y continúan activos.

Encuentran cuerpo sin vida en las afueras de Estación de Bomberos en Hermosillo

El cuerpo de un hombre sin signos vitales, fue encontrado al lado del hidrante ubicado en la Estación Centro de Bomberos, en la Ciudad de Hermosillo. Los apagafuegos se encontraban en la atención de diferentes servicios y al llegar vieron al occiso posicionado sobre la banqueta. Hasta el momento se desconoce la razón del fallecimiento, no obstante, el cuerpo no presentaba signos de violencia, ni tiene aspecto de haber vivido en la indigencia, por lo que será tratado como posible deceso por covid-19, como parte de las medidas precautorias durante la contingencia.

