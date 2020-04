Podría México caer en recesión; necesario un acuerdo nacional entre Federación y empresarios

Ahora que es una obligación el quedarse en casa hasta el próximo 30 de abril, pone en peligro a muchas pequeñas empresas que no podrán sostenerse por falta de ingresos en sus negocios, pero primero es la salud de todos. Sin embargo, muchos empleados han seguido trabajando sin las medidas de seguridad, como las instituciones bancarias, afores, cajeras y cajeros de los grandes centros comerciales y otros negocios, solo por citar a empresas privilegiadas de los gobiernos que no les importa poner en riesgo la salud de sus trabajadores.

Podría el país caer en una crisis económica tremenda que afectarías a todos, desde las grandes y pequeñas empresas, hasta los trabajadores, provocando una recesión difícil de recuperarse, por lo que es necesarios que pasando semana santa se reúnan el presidente Andrés Manuel López Obrador y los dirigente empresarias para llegar a un acuerdo nacional para salir adelante, porque situación no está como para ponerse como “chamaco malcriado”, que es el papel que está tomando el mandatario…Gobierno federal y empresarios deben de trabajar en común acuerdo.

Del 13 de marzo a la fecha se han perdido cerca de medio millón de empleos en todo el país, ahora si le agregamos la contingencia sanitaria del coronavirus, podría México iniciar una caída estrepitosa, por lo que urge un arreglo entre los empresarios y la Federación, claro con la participación de los gobiernos estatales y municipales. López Obrador debe de comportarse como presidente responsable y no como una “chamaco caprichoso”, que quiere que los empresarios paguen los platos rotos de esta situación. Se enoja porque le dicen la verdad de sus malas decisiones.

La mayoría de los empresarios tienen cerrados sus negocios, por lo que no están produciendo ni recibiendo dinero; están llevando toda la carga, cuando estamos en una situación de emergencia que no se sabe cuándo vaya a terminar…Se dice que, para el próximo 30 de abril, pero esas son nada más buenas intenciones, pero a como se están incrementando los casos de coronavirus no creo que sea posible. Ojalá me equivoque y todo vuelva a la normalidad, como es el deseo de las autoridades federales, estatales y municipales.

Confirma Secretaría de Salud 14 nuevos casos de Covid-19 en Sonora

El secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen Iberri, informó que este viernes se confirmaron 14 nuevos casos de Coronavirus (Covid-19), con los que se acumulan 69 pacientes que han resultado positivos a esta enfermedad desde el 16 de marzo, cuando se confirmó el primer contagio en Sonora. Detalló que los casos ocurrieron en 5 mujeres y 9 hombres, cuya edad oscila entre los 24 y 69 años de edad; 10 de ellos son residentes de San Luis Río Colorado, 2 de Caborca, 1 de Sáric y 1 de Navojoa y solo uno de ellos contaba con antecedente de viaje a Estados Unidos.

“Los pacientes iniciaron síntomas entre el 31 de marzo y el 6 de abril, 10 de ellos se encuentran en su domicilio y 4 hospitalizados, 2 están graves y 2 se encuentran estables”, indicó. Clausen Iberri añadió que la investigación de campo ha identificado 23 contactos directos, pero se extenderá a contactos ocasionales para rastrear fuentes de contagio.

Los 69 casos de Covid-19 se distribuyen de la siguiente manera: Hermosillo con 19, San Luis Río Colorado con 19, Huatabampo 7, Cajeme 7, Magdalena 4, Navojoa 4, Sáric 3, Caborca y Guaymas con 2 casos cada uno, así como Opodepe y Nogales con 1 caso cada uno. Por otra parte, 36 casos de Covid-19 han ocurrido en mujeres y 33 en hombres; respecto a la institución médica que atiende los casos, 53 corresponden a la Secretaría de Salud, 10 al IMSS, 4 al Issste y 2 al Isssteson.

En total se han estudiado 546 casos sospechosos, 69 fueron confirmados y 477 casos han sido descartados por laboratorio. Al momento 6 pacientes se han curado, 39 son casos leves con manejo en casa, 16 están hospitalizados, 9 de ellos se encuentran estables y otros 7 muy graves, 3 de estos se encuentran con ventilación mecánica invasiva, y se han registrado 8 defunciones. Clausen Iberri explicó que los fallecimientos registrados por Covid-19 en Sonora tienen que ver con personas que padecen obesidad, diabetes, o hipertensión, y en alguno de estos casos con dos o más de estos padecimientos.

“Nos está pegando fuerte la epidemia, y mucho de lo que nos pasa es debido al estilo de vida y al tipo de alimentación que tenemos, estamos en lo más alto del ranking mundial de países con la mayor tasa de obesidad, y todavía aún más, cuando la obesidad va ligada a la diabetes o hipertensión, lo confirman los expertos, el contagio se complica mucho más; aquí en Sonora, esperamos más casos por esta razón”, aseveró. Añadió que en el mundo se comprobó que hay más muertes por Covid-19 debido a la obesidad o el sobrepeso, y por la misma obesidad se complica la salud del paciente. Es probable que una persona con obesidad o diabetes pudiera tener afectados sus pulmones y tener dificultad para respirar con normalidad, esto hace que el virus se quede más tiempo en el cuerpo, con una mayor probabilidad de contagiar a familiares.

“Si tienes sobrepeso, u obesidad, eres más vulnerable al contagio del Covid-19, es por ello que te hacemos un llamado a ti, en especial por ti, por tu salud, por tu familia, a que te quedes en casa; recuerda que si tienes obesidad eres más propenso a ser contagiado y con peor pronóstico, y por eso tienes que ser más estricto contigo mismo, no te la juegues, guarda distancia respecto a otras personas, aliméntate bien y haz ejercicio, haz conciencia, todo está en nuestros hábitos”, comentó.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el lunes, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

[email protected]

Twitter: @elreporteroso