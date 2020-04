Apoya Gobierno de Sonora a sectores vulnerables de la población con alimentos

En apoyo a familias de los sectores más vulnerables del Estado por la emergencia sanitaria del Coronavirus (Covid-19), la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano inició el Programa de Seguridad Alimentaria, con la supervisión y entrega de Paquetes de Seguridad Alimentaria. Consciente a las condiciones difíciles que enfrentan familias en condición de pobreza, que prácticamente viven al día, ahora se ven obligadas a quedarse en casa para mitigar la propagación del virus, la mandataria inició con esta acción para asegurar tengan el alimento durante un mes.

Acompañada de los secretarios de Desarrollo Social y Educación y Cultura, Manuel Puebla y Víctor Guerrero, la Gobernadora señaló: “Sabemos de la necesidad de la gente en esta contingencia, muchas familias viven al día y son las que se verán más afectadas, por eso estamos entregando estos paquetes alimentarios que contienen 50 artículos de la canasta básica y que son recomendados por nutriólogos…Son alimentos para que les dure un mes, porque no queremos que nuestra gente sufra”, manifestó Pavlovich Arellano.

La jefa del Ejecutivo Estatal visitó el almacén donde se elaboran los Paquetes de Seguridad Alimentaria, actividad que se efectúa respetando los protocolos de seguridad y sanidad por parte de quienes los elaboran y supervisó su contenido, que es: frijol pinto, avena, arroz blanco, azúcar, harina de maíz, harina de trigo, aceite, leche, latas de atún, latas de ensalada de legumbres, latas de sardina, lentejas, pastas y purés de tomate, entre otros.

Después, la gobernadora, junto a Celida López Cárdenas, alcaldesa de Hermosillo, recorrió las calles de la colonia Humberto Gutiérrez, donde entregó paquetes de alimentos, respetando en todo momento las medidas sanitarias y llamó, una vez más, a la población a implementar la estrategia de distanciamiento social “Quédate en Casa”, ya que es la mejor medida que se tiene para mitigar los contagios de Coronavirus (Covid-19).

Por su parte, Manuel Puebla señaló que la entrega de los paquetes tiene beneficio directo para más de 100 mil personas en condición de pobreza. Agregó que la próxima semana iniciarán con la entrega en Agua Prieta, Álamos, Caborca, Cajeme, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Magdalena, Navojoa, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado.

“Las áreas de atención en cada municipio son prioritarias que nos marca Bienestar, son las zonas prioritarias que ya están delimitadas por Coneval y donde se concentran realmente la mayor necesidad en cada uno de los municipios”, precisó… Adicionalmente, el sistema DIF Sonora operará el Programa de Apoyos Alimentarios, agregó el titular de Sedesson, el cual beneficia a más de 86 mil familias en los 72 municipios y zonas rurales, con 730 toneladas de alimentos.

Manuel Puebla informó que como parte de la logística se tuvo la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional; Guardia Nacional; Secretaría de Marina y la Policía Estatal de Seguridad Pública, para la entrega de estos apoyos, observando las medidas de sana distancia.

Pocas personas en las calles de Hermosillo por Jueves Santo, ¿o por el coronavirus?

No sé si por la pandemia del coronavirus, o porque fue Jueves Santo, pero la ciudad de Hermosillo si miró un tanto desolada, con pocos vehículos y personas en la calle. Los templos católicos se encuentran cerrados, no se si los cristianos y demás también, me imagino que sí. Esperemos que pronto pase esta pesadilla para que no siga muriendo tanta gente en el mundo…Hay que orar y pedirle a Dios que pare esta enfermedad maligna, con la firme promesa de que nos portaremos muy bien, en donde todos nos miremos como hermanos que somos. Todos somos hijos de Dios.

A veces se nos olvida y nos sentimos superiores, más cuando traemos unas monedas en los bolsillos. La pandemia del coronavirus nos está poniendo en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, tanto ricos como pobres, pero las sociedades nos han separado. Esto que está pasando en el mundo nos está ubicando a cada uno en su lugar, ojalá esto nos sirva y cambiemos para bien. Dios todo lo puede y creo que pronto el coronavirus se irá de la faz de la tierra y desaparecerá… Algo positivo nos dejará.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



