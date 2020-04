Todos estamos expuestos a contraer el coronavirus, vale más cuidarse

Todos estamos expuestos a contraer el coronavirus, principalmente los adultos mayores, tal como lo han señalado las autoridades de Salud. También muchos trabajadores que por necesidad y compromiso tienen que hacerlo, como los empleados de supermercados, médicos y enfermeras; reporteros, vendedores ambulantes, empleados de restaurantes, policías, bomberos y tantos y tantos más, incluyendo a los que se encuentran encerrados en sus casas, por familiares que entran y salen de sus domicilios. Permanecer encerrados en sus casas es lo mejor, porque la enfermedad se transmite en forma directa a través de la nariz, boca y ojos. Las manos es el medio de contagio.

Al saludar de mano nos podemos contagiar al llevárnosla a la cara, frotarnos los ojos, tentándonos la nariz y meternos los dedos y las manos a la boca. Esto lo hacemos sin pensarlo, por lo que es sencillo contagiarnos y contagiar a los demás. Estando en casa corremos menos riesgo y es la forma de evitar contraer el coronavirus. En la calle, al tener contacto con otras personas se puede contagiar, al comprar y pagar algún producto. En los autobuses, servicio público de taxis públicos y privados y en cualquier lugar que visite. Vale más aguantar unos días más en casa, esperemos que pronto termine esta pesadilla que está pasando el mundo. La necesidad nos puede hacer salir.

Ya empezaron a salir las personas que radican en Hermosillo y que son originarias de los pueblos del río de Sonora y la sierra. También los oriundos de los municipios de Cajeme y Navojoa, que son muchos, que vinieron de visita o a estudiar y les gustó la ciudad y se quedaron. Muchos se casaron y tuvieron hijos naranjeros. Conozco familias que los papás le van en el béisbol a los Yaquis de Ciudad Obregón (Cajeme) y Mayos de Navojoa y, sus hijos, a los naranjeros. En las gradas del estadio Sonora, los “viejos” se van a las gradas de los visitantes y sus hijos a la de los naranjeros. Esto es lo positivo del deporte, más el béisbol que es el deporte de los sonorenses.

La mayoría de los habitantes de Hermosillo han cumplido con las disposiciones de las autoridades de Sonora, de no salir a la calle para evitar más contagio de coronavirus. Ahora en estos días se han alborotados a salir a sus lugares de origen, ya que para ellos es una tradición que tienen desde hace muchos años. Los papás llevan los chamacos para que los conozcan sus parientes y los abuelos felices de la vida…Los vecinos se arriesgan y salen de sus casas y no tienen contacto con nadie. Echan gasolina, llegan a un changarro o supermercado y salen a respirar aire puro, dormir bien y levantarse muy temprano a tomar café, negro o con leche bronca.

La gente de los pueblos que radica en Hermosillo ya no les gusta la leche bronca, le perdieron ese gusto y prefieren el agua con colorantes que venden en esta ciudad…Es más, me comentan que los habitantes de esos pueblos tampoco la toman, porque les da “chorro”. A mí no me gusta la leche de litro que se vende aquí en la ciudad…Hace tiempo que no salgo a los pueblos del río de Sonora, nada más llegó a San Pedro El Saucito y El Zacatón, en donde radica y tiene su iglesia cristiana mi compadre Joaquín Arvizu Gutiérrez. Ahí no hay leche, ni cerveza. Los cristianos no toman cerveza.

Garantiza Gobernadora Claudia Pavlovich apoyo a jóvenes con beca o crédito educativo

En apoyo a los jóvenes sonorenses en esta contingencia sanitaria por Covid-19, el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora está otorgando un periodo de gracia por los meses de marzo y abril para que los acreditados que no puedan hacerlo, no tengan que pagar sus mensualidades, anunció la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

Durante la transmisión en vivo en el formato Despacho Abierto, a través de redes sociales, y acompañada por Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, la mandataria estatal añadió que el pago de las 30 mil becas para estudiantes de primaria y secundaria está programado para el mes de mayo, y se pagará completo de enero a junio.

En relación a las nuevas convocatorias de becas para el ciclo 2020-2021, señaló que se efectuarán de acuerdo al siguiente calendario: Beca-Crédito 100%, Beca 100% y Becas Particulares Preescolar, Primaria y Secundaria, en mayo; Becas Particulares para Bachillerato y Universidad, en junio; y Becas Primaria y Secundaria Pública, en julio.

En este ejercicio de comunicación con los ciudadanos con la transmisión en vivo a través de redes sociales, la mandataria atendió preguntas y aclaró dudas de los sonorenses, y agregó que de acuerdo al decreto emitido el pasado 25 de marzo como declaratoria de emergencia por la contingencia sanitaria por Covid-19, se tomaron las medidas de suspender por los meses de marzo y abril, los compromisos de pago de parte de los acreditados, sin que ello genere intereses adicionales, además se suspendieron las gestiones de cobranza telefónica.

“Entendemos que hay cuestiones prioritarias como el tema de la educación y sabemos que algunas obligaciones que tendrían que estar afrontando en este momento son las de pagar los créditos y mensualidades, y por supuesto nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde para que esto no sea así, porque en estos momentos marzo y abril, no se está pagando y quien lo quiera pagar, que creo serán muy pocos, se irá todo a capital”, dijo la mandataria quien señaló que todas las dudas y preguntas que se presentaron tendrán respuesta por parte del Instituto de Becas y Crédito Educativo.

Al agregar que estas medidas son en apoyo a los jóvenes sonorenses y sus familias, y aunque representa un esfuerzo importante por parte de la Institución, el gobierno del estado tiene que poner el ejemplo con acciones solidarias con los ciudadanos, la mandataria indicó que para tranquilidad de quienes aún estudian y se apoyan en un crédito educativo, se envían los recursos a tiempo a las instituciones académicas, por lo que los pagos que estaban programados para el mes de abril, ya se efectuaron por parte del Instituto, desde el pasado lunes.

Por su parte, Yazmina Anaya Camargo destacó que este esfuerzo que realiza la administración estatal encabezada por la gobernadora Pavlovich es posible gracias a la correcta y transparente ejecución de los recursos, así como a la buena recaudación del Instituto.

