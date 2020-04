Sonora tiene un gran problema de obesidad; esto aumenta el riesgo de muerte por Covid-19

Sonora enfrenta el riesgo de mayor número de muertes por Covid-19, al ser uno de los estados con mayores índices de enfermedades crónicas degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, advirtió la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por lo que urgió a reforzar la estrategia de distanciamiento social Quédate en Casa.

En reunión de evaluación del Plan General de Contingencia ante el Covid-19, con la presencia de integrantes del Gabinete Legal, la mandataria estatal llamó a su equipo de trabajo a reforzar la estrategia Quédate en Casa, por ser la medida más efectiva para evitar la propagación del virus.

“No me gustan las tasas de mortalidad que estoy viendo, me parece que estamos por encima de muchos lugares, y es debido a que nosotros tenemos enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la hipertensión y hay un gran problema de obesidad en Sonora”, resaltó la gobernadora Pavlovich.

El secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, informó que la letalidad del virus en Sonora se ha duplicado y actualmente es de 11%, cuando lo esperado era de 5%, ello se debe al tipo de padecimientos de los sonorenses, lo que eleva el riesgo de incrementar también los casos de hospitalización por Covid-19.

“Nuestra tasa de letalidad se duplica respecto al promedio mundial y al promedio en México, totalmente duplicada, estamos en un 11% de tasa de letalidad, cuando debería de ser de 5%; las personas en cuidados intensivos están duplicando los porcentajes a comparación con la tasa mundial y de la tasa en el país; el número de hospitalizados se triplica respecto a las tasas mundiales y a las tasas del resto del país”, indicó.

En la reunión, el Dr. Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, dio a conocer el estudio de los casos registrados hasta ahora en el estado, en el que se establece que la tasa de mortalidad en Sonora por Coronavirus (Covid-19) se asemeja a la de influenza, cuya letalidad es cercana a 10%.

“Es preocupante en el sentido siguiente: la prevalencia de enfermos crónicos en Sonora es superior al promedio nacional, es fundamental entender que vamos a tener una carga de mortalidad superior al promedio nacional, muy semejante al que tenemos con la influenza, que tiene una letalidad entre 8 y 10% cada año”, señaló.

El especialista explicó que las personas que padecen enfermedades crónicas degenerativas como hipertensión arterial, diabetes, obesidad, e incluso asma, presentan mayor riesgo de que su estado de salud sea más vulnerable y se agrave en caso de contagiarse de Covid-19 (coronavirus). Las cuatro defunciones por coronavirus en Sonora, indicó, han ocurrido en personas que tenían algún padecimiento preexistente como los antes mencionados.

Sonora es tierra de población adulta obesa y enferma: Gobernadora Claudia Pavlovich

En Sonora el 77 por ciento de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad; entre 12 y 14 por ciento de la población adulta tiene diabetes y la proporción de individuos mayores de 60 años que tiene hipertensión arterial es superior al 35 por ciento. ¡Estamos perdidos ¡ O sea, los sonorenses que han muerto hasta el momento no ha sido por coronavirus, sino por sus enfermedades que ya tenían…Entonces, podría morirse el 77 por ciento de la población adulta gordita de la entidad. Las autoridades deben de establecer programas reales para combatir la obesidad.

Como no expedir tantos permisos para la venta de comida chatarra, refrescos embotellados endulzados, taquería de todo tipo de carnes en la vía pública, vinos, licores y demás. Estos productos se expender en la mayor parte de los cruceros de las ciudades. Desde temprana edad los niños empiezan a consumirlos y, cuando llegan a la edad adulta ya han adquirido el vicio. En la mañana los niños de van sin desayunar a la escuela y estos compran comida chatarra para calmar el hambre, o compran una soda y un pan de cualquier tipo para irla pasando.

Y no es que los padres de familia no quieran darles sus desayunos, lo que pasa es que en ocasiones no se cuenta con dinero para la preparación de alimentos para que los menores coman algo nutritivo antes de irse a la escuela…Mejor le dan dinero a los chamacos para que compren lo que ellos quieran. Las monedas que les dan apenas les alcanzan por comprar unas papitas, que no son nada baratas, pero les calman el hambre. En algunas escuelas primarias del Gobierno del Estado, los niños estudian de 8:00 de la mañana a 14:30 horas, o sean, son seis horas y medias corridas. Es mucho tiempo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

