Mientras las autoridades de Sonora hacen su máximo esfuerzo para que cesen los contagios del Coronavirus, muchas familias se preparan para salir a descansar fuera de las ciudades grandes como Navojoa, Obregón, San Luis Río Colorado, Caborca, Nogales, Guaymas, Santa Ana y Hermosillo, entre otras. Los sonorenses tienen como tradición pasar los días de Semana Santa en los pueblos del río de Sonora y la sierra. La mayoría de los habitantes de Hermosillo son personas que llegaron de los pueblos y se quedaron a radicar en la capital sonorense y estos días los visitan.

Este lunes desde muy temprano se veían largas colas de vehículos en algunas gasolinerías de Hermosillo, que eran conducidos por personas que radican en esta capital, pero que son originarios de los pueblos de Sonora. Estos vecinos aprovechan los días de descansos oficiales para pasar parte de ellos en compañías de sus familiares, pero el asunto es que no se puede salir de los hogares en estos tiempos de contingencia de salud, en donde el coronavirus tiene invadido a todos los países del mundo, incluyendo a México, Sonora y Hermosillo.

En la mayoría de los pueblos no saben lo que es esta enfermedad y se encuentran limpios. ¿Qué necesidad hay de llevarles el virus a esos lugares de la sierra sonorense y a los habitantes de los pueblos del río de Sonora? Vale más quedarse en casa a convivir con la familia, hijos y nietos. Pero no todos juntos, porque tampoco se debe “hacer mucha bola”, primero unos y luego otros. Aunque es mejor estar en contacto por la vía electrónica, telefónica y demás medios de comunicación. Ahora, si no se puede, quédense en casa a esperar tiempos mejores.

En las gasolinerías y los supermercados parecía miércoles de Semana Santa, todo mundo desesperados por echar gasolina y llevando mucha mercancía, como para varios días. Es que estos son los tiempos que estamos viviendo, en donde los habitantes de las ciudades y pueblos tienen prohibido salir a la calle. Para ir al mandado y surtirse de productos alimenticios, lo tiene que hacer una persona y no llevarse a toda la familia como si fuera día de campo. En muchos casos se pueden ver los abuelos, papás y todos los nietos en los supermercados… Ahora no se puede.

El Domingo de Ramos miré y escuché vía Internet la misa que ofició desde el Vaticano el Papa Francisco, aunque está muy preocupado por la situación mundial debido a los muertos y enfermos que ha dejado la pandemia del coronavirus, el pontífice se miró confiado de que pronto todo pase para volver a la normalidad. La misa fue a puerta cerrada, como se están realizando en todo el mundo, con mucha fe y amor. El Papa señaló que hay que ayudar a los más desprotegidos, a los enfermos por el coronavirus y otros males y, a los adultos mayores.

Por otra parte, qué bueno que todavía no se registren escasez de productos de primera necesidad en los supermercados y en las tiendas de los barrios y colonias de los municipios de Sonora. Claro, ahora los están vendiendo más caro, pero productos hay, solo hace falta una eficiente distribución ya que por órdenes de las autoridades la gente no trabaja. Los grandes almacenes y los mercados se encuentran abiertos, solo es cuestión de acudir a ellos, porque los distribuidores no laboran. Es poca la gente que acude a los mercados de frutas y verduras en comparación de otros días.

Los abarrotes se llenan de gente y no hay mucha movilidad, lo que representa un factor para adquirir la enfermedad del coronavirus, pero es lo que les queda más cerca a los habitantes de los barrios y colonias. Ojalá sea cierto de que los pobres tienen menos posibilidades de contraer el coronavirus, porque son familias que no tienen dinero para viajar a otras partes del mundo, ni a otras partes del país. Pero no es así, este virus que anda de moda contagia a todas las personas, hombres y mujeres, principalmente a los adultos mayores de la tercera edad.

Mañana se espera la entrada del frente frío número 49 por el Noroeste de Sonora

La Secretaría de Gobierno a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que de acuerdo con la información de los Servicios Meteorológicos de México y los Estados Unidos, se espera que ingrese un nuevo frente frío No. 49 por el noroeste de Sonora.

El frente frío recorrerá la entidad durante este miércoles, jueves y viernes, interaccionando con la corriente en chorro y un vórtice de núcleo frío, pronosticándose, que dichos sistemas, ocasionen la presencia de lluvias dispersas e intermitentes de 25 a 50 litros de agua por metro cuadrado, principalmente en las regiones noroeste, norte, noreste y oriente, durante jueves a sábado, provocando ambiente de fresco a frío, rachas de fuertes vientos, que podrían alcanzar velocidades de 80 a 90 kilómetros por hora y oleaje elevado en costas de la región.

Por lo anterior, la CEPC de común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, emiten el siguiente aviso preventivo Meteorológico, por lluvias principalmente los días miércoles, viernes y sábado, con ligero descenso de temperaturas, durante los días jueves a sábado.

Así como para los municipios de Agua Prieta, Aconchi, Altar, Átil, Arizpe, Arivechi, Bacoachi, Banámichi, Bacanora, Baviácora, Bacerac, Bavispe, Bacadehuachi, Benjamín Hill, Caborca, Cananea, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Fronteras, Granados, Huachinera, Huásabas, Huepac, Ímuris,.

Magdalena, Moctezuma, Naco, Nácori Chico, Nacozari, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, Santa Ana, San Luís Río Colorado, Santa Cruz, San Pedro de la Cueva, Sáric, Tubutama, Tepache, Trincheras, Villa Hidalgo y Yécora.

Dichos sistemas, durante los días de jueves a sábado, mantendrán un ambiente de fresco a frío sobre las regiones centro, noroeste, y frío las regiones, norte, noreste y oriente de la entidad.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

