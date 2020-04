Destaca Gobernadora labor de profesionistas para crear prototipos de respiradores artificiales

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano visitó las instalaciones del Centro de Innovación y Prototipado (CIP), empresa cien por ciento sonorense, con personal dedicado a la industria aeroespacial y automotriz, donde actualmente se producen prototipos de ventiladores artificiales y en los próximos días se fabricarán respiradores para apoyar la contingencia por Coronavirus (Covid-19) en Sonora.

La mandataria estatal visitó las instalaciones de este Centro, ubicadas en la capital sonorense, donde participa un colectivo de profesionistas altamente calificado y conformado por biomédicos, médicos, ingenieros en mecatrónica, electrónica, procesos, e ingenieros eléctricos, con el fin de conocer el modelo que se fabrica para las pruebas de respiradores mecánicos.

Acompañada del secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, el CEO del CIP, Geovani Francesco Ciscomani; Víctor Villedent, enlace del colectivo de profesionistas con la industria, y Sergio Zaragoza, vocero del clúster de empresas de producción, la gobernadora recorrió las distintas áreas donde se producen los prototipos que en las próximas semanas servirán como modelos para que distintas maquiladoras de Sonora los produzcan para éste y otros estados del país.

Allí mismo, la jefa del Ejecutivo Estatal se reunió con quienes integran el clúster de empresas de producción de estos modelos y en este encuentro se informó que la primera generación de cerca de 500 ventiladores artificiales se podrá tener dentro de dos o tres semanas, periodo en el que podrán ser verificados y recibir la aprobación de las normas oficiales federales.

Mucho se habla del Coronavirus, pero no por lo que pasan las familias de los contagiados

Se habla mucho del Coronavirus en todo el mundo, pero no de lo que significa para los familiares de las personas contagiadas, tanto en lo económico como en sus cuidados de aislamiento. Una familia de clase media baja o baja, no cuentan con las comodidades como para tener una habitación con baño y demás accesorios para cuidar al enfermo. Apenas logran acomodarse entre ellos, además, no están preparados para atender a un enfermo con un mal que no tiene cura.

Nos vamos a ubicar en Hermosillo, ¿los gobiernos estatal y federal pagan los gastos de hospitalización y compra de medicamentos? Son cuando menos 14 días los que permanecen en los hospitales los contagiados; después se les da “alta” y los mandan a sus casas para que sigan en encierro permanente con todos los cuidados. ¿Esto quiere decir que todavía no puede llevar una vida normal y podrían seguir contagiando a más personas?

Son preguntas que se quedan en el aire, porque hay otras cosas más importantes que informar como para estar hablando de dinero en una pandemia que tiene con miedo a todo el mundo. Sin embargo, deben tener las autoridades una solución para atender a familias pobres, porque no se pueden dejar a la buena de Dios, menos en nuestro estado y con una gobernadora como Claudia Pavlovich Arellano, que es una persona muy humana, hija de dos doctores.

Claudia es hija del doctor Miguel Pavlovich y de la doctora Alicia Arellano, para las personas que no lo sabían, los dos siempre al servicio de la sociedad. Su mamá, además fue presidente municipal de Magdalena de Kino y de Hermosillo. También diputada local y senadora de la república. Estos puestos de elección popular los logró doña Alicia por la gran cercanía que tenía con la gente del pueblo, con las personas más necesitada…Ahora, está al pendiente de sus hijas.

Se sigue viendo gente en las calles y bulevares; tienen que trabajar para comer

Aunque la mayoría de los sonorenses tratan de cumplir con las disposiciones de las autoridades estatales, en Hermosillo todavía existe mucha gente que sale a la calle por necesidad a trabajar en empresas y en la vía pública. Me tocó platicar con unos albañiles en una construcción y me dijeron que si no trabajan no ganan dinero para comer. Ellos laboran en una empresa constructora que les paga por no trabajar 100 pesos diarios, esa paga no nos alcanza ni para los cigarros, señalaron.

Los vendedores ambulantes no reciben paga, invierten su dinero para la compra de salchichas, panes y demás para los hotdog; carnes se asar para la preparación de carne asada; dulces, paletas y demás antojos, etc, para ofrecer en las plazas y en la vía pública. Son personas que viven al día y si llevan dinero a sus casas comen algo y, si no, se quedan en blanco. Estos dicen que cuando les va muy bien se quedan en sus casas para no arriesgarse a llevar el coronavirus a su familia.

Lo que no sé es cómo le harán los patrones para llevarles el salario a todos sus trabajadores, por supuesto, a lo que no se les paga con tarjeta de débito. No creo que hagan un recorrido de casa por casa, al menos que les hablen para que pasen a cobrar. Lo cierto que tanto a uno y otros los harían salir de sus casas y eso no ayudaría en nada a sus familias. Esperemos que busquen una solución importante para que nadie salga de sus hogares y corren el riesgo del contagio.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



