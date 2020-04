Podría Sonora rebasar los 61 mil casos de Covid-19, de no quedarse en casa: CPA

Un escenario difícil, con más de 61 mil infectados y más de 600 fallecimientos por Covid-19, podría enfrentar Sonora en las próximas semanas si no se acata con mayor rigor la medida Quédate En Casa, informó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al anunciar que derivado de acuerdos con alcaldes, se intensificarán las acciones de concientización ciudadana en los municipios.

En reunión de trabajo, a través de videoconferencia, con alcaldes de 10 municipios, así como con autoridades de salud, seguridad pública, fiscalía y representantes del gobierno federal, los comandantes de la Cuarta Zona Militar; de la Cuarta Región Naval y el coordinador general de la Guardia Nacional en Sonora, la mandataria sonorense reiteró el llamado respetuoso, pero determinante, a los ciudadanos de quedarse en casa y evitar el contagio exponencial del virus.

Las cifras que prevé el sector salud para Sonora, si no se acatan las medidas de distanciamiento social, son realmente preocupantes, expuso Pavlovich Arellano.

Durante la reunión, a la que asistió la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas y el secretario de Salud estatal, Enrique Clausen Iberri, se explicó a cada presidente municipal, el escenario epidemiológico científico previsto para su municipio, por lo que se acordó intensificar, a partir de este mismo jueves, los operativos y las acciones de concientización a las y los ciudadanos.

El doctor Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, dijo que, de no acatarse las medidas estrictas de aislamiento social de una forma más severa y contundente, se prevé que a nivel estatal la cifra de contagios alcance los 61 mil 495 infectados, de los cuales, más de 43 mil ocuparían asistencia médica; de ellos, más de 34 mil serían enfermos con atención ambulatoria; poco más de 7 mil ocuparían hospitalización y más de 2 mil requerirán terapia intensiva, por lo que se calcula que en ese escenario, se tendrían 667 defunciones.

Para los 10 municipios más grandes en población, el escenario de contagios es el siguiente: Hermosillo 18 mil 123; Cajeme 9 mil 369; Nogales 5 mil 158; San Luis Río Colorado 4 mil 149; Navojoa 3 mil 596; Guaymas 3 mil 446; Agua Prieta 1 mil 847; Huatabampo 1 mil 771; Puerto Peñasco 1 mil 424 y Empalme 1 mil 281.

Ante ello, se acordó reforzar los operativos y las acciones de convencimiento y concientización de los ciudadanos, pues en los últimos días se ha percibido un gran aforo en las calles, lo que potencialmente aumenta los riesgos de contagio.

Ojalá fallen los pronósticos de la Gobernadora, todo dependerá de los sonorenses

Ojalá se equivoquen los pronósticos de la Gobernadora Pavlovich Arellano, en donde señala que Sonora podría llegar a tener más de 61 mil infectados y más de 600 fallecimientos por Covid-19, si no se toman las medidas implementadas por las autoridades de Salud. “La lengua se le haga chicharrón” a la mandataria, por lo que vale más hacer caso, para que no se confirmen los pronósticos. Hay que poner todo lo que esté de nuestra parte para evitar que el terrible mal del coronavirus infecte a más sonorenses…Hay que apoyar a las autoridades de salud.

Solo nos piden que no salgamos de nuestras casas, que nos lavemos las manos durante todo el día, que no saludemos de mano, de abrazo, menos de beso, porque son los principales medios de contagio. No tocarnos la cara con las manos, menos restregarse los ojos y, no llevarnos las manos a la boca. El contagio llega por la boca, nariz y ojos…Hay que orar y pedirle a Dios que nos cuide y nos proteja para no contrae esta terrible enfermedad que está afectando a todo el mundo. Para empezar, hay que quedarse en casa, así se ahorra dinero en gasolina, en camiones o en taxis.

Al momento de escribir este espacio, todavía no se daban las últimas cifras del Covid-19 en el país, ni en Sonora, esperemos continúen las mismas de ayer. Sin embargo, las últimas informaciones que nos llegan es que este jueves se miraron muchas personas al aire libre y muchos vehículos transitando por las calles y bulevares de Hermosillo. A lo mejor muchos ya le están perdiendo el miedo a la pandemia, o la necesidad los hizo salir de sus hogares. Los que tienen sus sueldos asegurados pueden permanecer meses en sus casas, pero mucha gente tiene que buscarle.

Debido a los bajos salarios que se pagan en las empresas y en los gobiernos, muchas personas profesionistas trabajan en forma independientes y no se pueden dar el lujo de descansar más de una semana, porque no tienen que comer sus hijos. Lo mismo pasa con los taqueros, “dogueros” y demás vendedores ambulantes. Si estos salen a vender a la vía pública, quiere decir que mucha gente en la calle todavía, a pesar del llamado de las autoridades. También me reportan que se miran muchos carros en las colonias periféricas y en el centro de la ciudad capital.

Esto no ayuda en nada a las medidas dictadas por el Gobierno del Estado y respaldadas por la secretaría de Salud. No creo que alguien quiera estar entre los 61 mil afectados que se estiman para Sonora en caso de no seguir las recomendaciones de Salud, menos entrar en las cifras de los 600 fallecidos, Dios guarde la hora…Vale más hacer caso y así nos ayudamos todos. Que trabajen los que tienen que trabajar, pero con todas las medidas de seguridad: enfermeras, doctores, reporteros, gasolineros, personal de supermercados y changarros en los barrios populares.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.



[email protected]

Twitter: @elreporteroson