Urge Gobernadora Claudia Pavlovich a sonorenses a quedarse en casa

Al reiterar la urgencia de que cada quien haga la parte que le corresponde, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano llamó a las y los sonorenses a quedarse en casa, al tiempo que anunció una fuerte inversión para adquirir ventiladores, camas hospitalarias, monitores de signos vitales y camillas ambulatorias, para hacer frente a la pandemia provocada por el Covid-19.

En reunión de trabajo con una parte de su Gabinete, dijo que se hace un gran esfuerzo para invertir en equipo adicional para atender a los pacientes, sin embargo, es necesario que los ciudadanos hagan su parte y se queden en casa para que los contagios no rebasen la capacidad médica y hospitalaria.

“Hemos hecho una inversión muy fuerte que equivale a 101 millones de pesos en adquirir 78 ventiladores, 63 camas hospitalarias, 110 monitores de signos vitales, 13 camillas ambulatorias, pero esto, señores, nunca va a ser suficiente si no hacemos lo más importante que es mitigar el contagio, prevenir la enfermedad, hacer que los hospitales no se colapsen, porque no va a haber dinero que alcance; estamos haciendo esfuerzos extraordinarios en materia de salud”, indicó.

Acompañada por el secretario de Salud, Enrique ClausenIberri, la mandataria sonorense evaluó el Plan Operativo Integral de Atención Médica y Reconversión Hospitalaria, que marca la pauta a seguir en la entidad y la atención que se brindará a la población que resulte afectada, mismo que deberá ser avalado por el Consejo Estatal de Salud.

Gerardo Álvarez Hernández, director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades en Sonora, advirtió que se ha llegado a la conclusión de que existe un número aproximado de hasta 550 personas que pueden en estos momentos estar dispersando el virus, y que por su condición clínica pueden ser casos muy moderados que no han solicitado atención médica, o bien, estar asintomáticos.

Ello, dijo, implica la existencia de un potencial de contagio y de diseminación en Sonora que probablemente ponga en mayor riesgo a la población a nivel comunitario y la razón es que no están en su casa.

“Esta dinámica de contagio de la enfermedad se controla de una forma realmente sencilla, y es manteniéndonos en casa, porque una vez que nosotros disminuimos nuestra movilidad, nuestros desplazamientos en la ciudad, incluso dentro de nuestra propia casa, evidentemente no damos la oportunidad de que el virus se disperse a través de nuestros estornudos, nuestra tos, nuestro hablar; esas personas ayudarían mucho si se mantienen en casa, bajo una cuarentena, en aislamiento domiciliario, que evidentemente cortaría la transmisión de la enfermedad y ayudaría al gobierno y a las instituciones de salud a atender aquellos posibles portadores del virus que sí se enfermarán ”, expuso.

La mayoría de los hermosillenses se están quedando en casa; también en otros municipios

Qué bueno que la mayoría de los sonorenses están haciendo caso a las recomendaciones implementadas por las autoridades estatales de quedarse en casa. Ya se miran menos vehículos transitando por las calles y bulevares de Hermosillo. Sin embargo, este miércoles por la mañana los supermercados se pudieron ver llenos de compradores, pero por la tarde, los clientes se refugiaron en sus hogares y los comercios se vieron sin clientes. La necesidad hizo salir a las familias a comprar lo indispensable para subsistir y aguantar el encierro por unos días más.

Es imposible permanecer encerrado por tanto tiempo, el mismo organismo te pide alimentos y agua para seguir viviendo. Pero sí, la mayaría de las personas entiende que es mejor quedarse en casa y realizar tareas domésticas para no enfadarse o caer en depresión. Los que estamos acostumbrados a trabajar en la calle nos es difícil guardar la cuarentena, aunque esta se podría alargar por más tiempo. Debemos actuar en forma responsable para no contraer el coronavirus, ni llevarlo a nuestros hogares. Muchas familias no tienen un salario y tienen que salir a trabajar.

Por eso se miran tantas personas en la calle, muchas de ellas son jardineros que se presentan en los domicilios de Hermosillo en buscar de trabajo, arreglar el jardín, hacer limpieza en general y echarse uno cuantos pesos a la bolsa.

También los vendedores ambulantes salen a mostrar sus productos a la poca o mucha gente que se encuentra en la vía pública. Es que los hijos nada más piden comida, sin saber, por su inocencia, cómo lo hacen sus padres. Uno como quiera la hace, pero los pequeños y los que ya se encuentran en edad escolar deben alimentarse bien.

El Gobierno del Estado está haciendo su parte, así como muchos municipios, pero es mucha la gente que se encuentran en esta situación. El Estado contempla unos 100 habitantes de 13 municipios los que recibirán los apoyos alimenticios, principalmente. Sin embargo, DIF estatal ya está trabajando en los 72 municipios de Sonora.

Qué bien, ojalá los apoyos alcancen sean entregados de verdad a las familias más necesitadas y no salgan algunos vivales que quiera aprovecharse de la situación. Esos nunca faltan, por lo que hay que estar atentos.

Antes de cerrar este espacio, les informo que Hermosillo registró tres casos más de coronavirus, un hombre de 54 años de edad y dos mujeres, una de solo 21 años de edad.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerde, en política no hay amigos, solo compromisos.

