DrewMcIntyre logra campeonato de la WWE

El británico noqueó con patadas voladoras a La Bestia quien no logró sobreponerse a la sorpresa

DrewMcIntyre se convirtió en campeón de la WWE tras vencer a BrockLesnar en Wrestlemania 36.

El luchador británico soportó Suplexs y F5 para luego faltarle el respeto a «La Bestia», a quien noqueó a punta de patadas voladoras en el rostro.

Lesnar, de por sí en shock al ver que no lograba someter a McIntyre, ya no pudo reaccionar tras llevarse los golpes en la cara.

Drew se hizo el cinturón de la WWE que estaba en manos de Lesnar desde octubre del año pasado.

Además, Edge y Randy Orton se dieron con todo en un LastMan Match, que ganó el primero tras golpearse por todo el Performance Center.

Quienes una vez fueron amigos no se tuvieron piedad para golpearse en el gimnasio, en las oficinas, en la sala de juntas, en una camionera de carga, en un caja de un trailer, donde todo se decidió.

Tras una llave al cuello de «La Víbora», Edge tomó una silla con la que ya había sido maltratado y golpeó la nuca de Orton, para dejarlo inmóvil y así el referee hiciera el conteo.

Edge ganó la lucha pero se fue entre lágrimas, consciente de haberse dañado con su antiguo camarada.

Pero sobre todo, de volver a Wrestlemania tras 9 años ausente.

Antes, BrayWyatt enloqueció a John Cena, con varios flashbacks a eventos de la empresa, en un FireflyFunHouse.

En una lucha a ras de lona, Charlotte y Rhea Ripley entregaron lo mejor de su repertorio para maltratarse, hasta que «La Reina» sometió con un candado a Ripley para arrebatarle el campeonato de NXT.

Fue una de las mejores luchas de la velada, con suficiente intensidad para abrir boca en la segunda función de este Wrestlemania.

Por su parte, Bayley sometió a Lacey Evans para retener su campeonato femenil de Smackdown.

Eso sí, su relación con Sasha Banks pudo dañarse luego de meterle tremendo rodillazo, que desorientó a su amiga, lo que aprovechó Evans para eliminarla.

En el 5 Fatal Wayelimination también quedaron fuera Tamina y Naomi.