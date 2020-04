Distribuyen autoridades ayuda alimenticia

Precisan que los apoyos son principalmente para quienes se quedaron sin fuentes de sustento o se les disminuyeron salarios, como consecuencia de la alerta sanitaria

Con el fin de apoyar a quienes más lo necesitan durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Gobierno Municipal de Hermosillo mantiene un programa de entrega de apoyo alimentario y productos de higiene en diferentes sectores del municipio.

El director de Transformación Social, Edgar Sallard, explicó que el Ayuntamiento colabora de diversas formas con las estrategias de resguardo domiciliario y distanciamiento social dispuestas por el Consejo Estatal de Salud durante la actual contingencia sanitaria por el coronavirus, y una de esas formas es ayudando a quienes se quedaron sin fuentes de sustento o se les disminuyeron salarios.

Relató que las dependencias del gabinete social están enfocadas en el acopio de alimentos y su distribución entre familias de escasos recursos, como una forma de ayudarlos a transitar de la mejor manera posible la contingencia de salud.

Agregó que durante los recorridos han identificado un alto grado de responsabilidad de la gente, y en términos generales buena disposición de acatar las recomendaciones preventivas de las autoridades de salud.

“Lo más importante es decirles que en el tema de la pandemia estos días son fundamentales, y el por qué se han ido recrudeciendo las medidas para que sean más estrictas, y que si no es necesario, si no tienen que salir para nada de casa, que no lo hagan”, enfatizó.

Destacó que integrante del DIF-Hermosillo encabezan el programa “Da Más por los Demás”, el cual pone a disposición de los ciudadanos sus medios de contacto para dos fines esenciales: que se comuniquen quienes necesitan el apoyo y también para que se reporten los ciudadanos interesados en hacer una aportación que ayude a alguien más.

Los centros de acopio para apoyos alimentarios están disponibles en las instalaciones de DIF Hermosillo, en Gustavo Hodgers 56, en la colonia Modelo; en Palacio Municipal; en las oficinas de Bienestar Social, en Veracruz y Reforma; y en Comudis, en Paseo Río Sonora número 246; además pueden comunicarse al número 6624583065, si alguien desea que se recoja su donativo. Para solicitar un apoyo, puede marcar al 072 ó al 2545412 del DIF Hermosillo.