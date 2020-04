Dispuesto «El Tata» a reducir salaria

El estratega de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, aseguró que la Federación Mexicana de Futbol no le ha requerido a él o a su cuerpo técnico una reducción o retención de sueldo con el fin de apoyar a los trabajadores de la institución durante la crisis por la pandemia de Covid-19, sin embargo el timonel mostró total apertura a ello, de ser necesario.

No, en este momento no se ha producido nada de este tipo, hemos tenido nuestro pago de marzo en las mismas condiciones de siempre y si en algún punto llegara a suceder estamos abiertos a hablar con las autoridades. El compromiso tiene que ser de todos y si llegara a suceder estamos abiertos”, afirmó en entrevista para TUDN.

Martino, quien se encuentra pasando la cuarentena desde hace un par de semanas en su natal Rosario, en Argentina, afirmó que a pesar de la inactividad deportiva, se mantiene en contacto con los jugadores.

Estamos en contacto con los jugadores para saber cómo están y para tener algunas opciones futbolísticas que les sean motivo de distracción, hablar sobre cuestiones de futbol, los que están afuera ayudarlos, tratamos de tener una cercanía para que esto no nos resulte tan largo”, señaló.

Luego de que tres partidos amistosos del Tri fueran cancelados por el coronavirus, República Checa, Grecia y Colombia, sumado a la suspensión de la recta final de la Liga de Naciones de Concacaf, todo parece indicar que el combinado nacional se enfrentará a un calendario complicado de cara a las eliminatorias mundialistas, pero el ‘Tata’ fue enfático al señalar que aún sin actividad, la calidad futbolística prevalece.

Hay una realidad, todos están en la misma situación, el futbol está parado en casi todo el planeta, todos vamos a regresar a la competencia sin haber tenido contacto cercano con los futbolistas, pero no dejan de existir esas diferencias porque la pandemia no las eliminó. Si bien estamos en condiciones similares en cuanto al trabajo, hay una situación de capacidades individuales que no ha desaparecido”, culminó.