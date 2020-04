Desea Miguel Layún emigrar a la MLS

El defensa de Monterrey, Miguel Layún aseguró le gustaría jugar en un futuro en el Inter Miami, por estar al lado de David Beckham, dueño del equipo en el que actualmente milita su excompañero Rodolfo Pizarro.

“Me gustaría jugar en el Inter Miami porque está David Beckham y para mí, que soy su fan, me gustaría conocerlo y poder compartir con él”, manifestó en un Live con Jo Canales.

Pizarro se sumó hace unas semanas al equipo de Miami, precisamente luego de haberse contactado con Beckham, quien el mismo jugador aseveró influyo para que tomara la decisión de emigrar al futbol de la MLS.

Miguel Layún habló sobre la posibilidad de su retiro y declaró que sabe está cerca de ello, pero que el pensarlo en algún momento le creó conflictos, aunque dejó en claro le agradaría decir adiós en América o Rayados.

“Me entró pavor pensar en el retiro y no por otra cosa, a final de cue3716969ntas entiendo que todos son ciclos, tengo 31, voy para 32 años, estoy en la recta final de mi carrera, he disfrutado mucho mi carrera, pero no tengo claro qué voy a hacer y siempre he sido una persona cuadrada con eso, siempre tengo en mente a donde quiero ir y y eso me generó estrés».

“Me gustaría retirarme en Monterrey o América, son los únicos lugares que quiero soñar que me voy a retirar, pero no sé, igual la vida igual me lleva a otro lugar”, añadió.

Layún expresó que América siempre ha sido especial para él, pero que en Rayados está a gusto actualmente, por lo cual desconoce qué sucederá.