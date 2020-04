Desconocen cuándo levantarán cuarentena

En la entidad hay municipios que todavía no tienen ningún contagio por lo que se analizará la situación

En Sonora no se tiene fecha exacta de culminación de la cuarentena por la emergencia de salud Covid-19 ni para la reanudación de clases, informó Dénica Cruz Loustaunau, directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud del Estado.

Ante la prolongación del período de la cuarentena a un mes más, anunciada por las autoridades de salud a nivel federal, la funcionaria estatal abundó que en Sonora hay municipios que no registran transmisión del contagio.

“En estos momentos no es posible establecer una fecha límite, decir que el 15 o 17 de mayo todos regresarán a clases, eso deberá ser consensuado en el Consejo Estatal del Salud y con base al panorama epidemiológico que tenga Sonora en esos momentos”, anotó.

Hay una recomendación a nivel federal, pero en Sonora se debe hacer un análisis epidemiológico que se presente, se estima que en la entidad la fase más alta de la pandemia será a mediados de mayo, resaltó.

Respecto al manejo de cadáveres a causa de Covid- 19 comentó que a nivel federal y estatal se emitió una guía que comprende a hospitales y en la vía pública.

“El protocolo consiste en que cuando exista una sospecha se toma una muestra, el cadáver no es necesario que permanezca en un domicilio o en un hospital antes de recibir el resultado, las funerarias ya están enteradas de este protocolo de cadáveres que implica hacer un empaque y colocarlo en una bolsa sellada”, precisó.

Algunas funerarias y los servicios de salud ya adquirieron las bolsas especiales para tener el material suficiente para un manejo seguro de los cadáveres, pero además quienes maniobren los casos sospechosos deben usar un equipo de protección completo para evitar una exposición.

Se recomienda la incineración y en los casos que las familias no lo acepten, se pide ataúdes sellados, resaltó la funcionaria estatal al subrayar que en caso de no identificar a las personas fallecidas no se irán a la fosa común.