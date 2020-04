Descartan autoridades nuevas medidas restrictivas

Personal de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora (Coesprisson) informa que hasta el momento no existe una nueva disposición que obligue a las empresas a colocar cintas restrictivas en algunas áreas de supermercados y negocios considerados como esenciales.

Luego de que en redes sociales circularon algunas imágenes con cintas restrictivas que fueron colocadas en algunas áreas de negocios, la dependencia estatal aclaró que no hay ninguna obligatoriedad en ese sentido.

Precisó que las medidas para empresas esenciales se mantienen en los términos originales del decreto de Emergencia Sanitaria.

Ante ello, la misma tarde de ayer se inició un operativo para retirar las cintas que fueron colocadas en áreas de productos considerados como no esenciales.