«Dan» tareas a los atletas sonorenses

Después de cumplir una gran primera parte de temporada, los atletas sonorenses de pista y campo mantienen la preparación desde casa bajo las indicaciones de sus entrenadores, con el fin de regresar a punto cuando pase la contingencia sanitaria.

El presidente de la Asociación Sonorense de Atletismo, René Valdez del Pardo, indicó que todos ellos permanecen en sus hogares siguiendo un esquema virtual de rutinas, en la actual cuarentena, la cual fue establecida para proteger el bienestar de la población.

“En estos momentos, debido a las medidas de salubridad, todos los entrenadores están entregándole a los atletas el trabajo por Internet para que ellos hagan los ejercicios en casa a la medida de sus posibilidades, y obviamente atendiendo las disposiciones de los tres niveles de Gobierno, pues en estos momentos la salud es lo más importante”, dijo.

“Tuvimos una buena primer parte de la temporada, prueba de ello fue el gran desempeño logrado en el Regional celebrado en Hermosillo, dominamos las pruebas de pista, y en el caso de los relevos, solamente uno no calificó a los Juegos Nacionales (Conade). Pienso que tendremos una mejor actuación en comparación al año pasado”, indicó.

Valdez del Pardo agregó que en marzo, abril y mayo, había una cargada agenda de eventos los cuales no se han podido llevar a cabo debido a la pandemia suscitada por el virus Covid-19 al detenerse la actividad de todo tipo en el mundo.

“Todos los certámenes habrán de recorrerse para el segundo semestre del 2020, entre los torneos están los Nacionales de las categorías Sub 18, Sub 20 y Sub 23, además del de Primera Fuerza, aunque en el caso de este último (el cual era selectivo para los Juegos Olímpicos de Tokio), ya se pospuso para el 2021”, destacó.

“Debemos destacar que varios velocistas sonorenses están en los tres primeros lugares del ranking nacional, por eso es importarte no dejar de prepararse, la idea es retornar a los entrenamientos normales sin perder la condición pues se avecinan muchos eventos”, aseveró.