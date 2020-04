Da Vanessa Zambotti positivo al coronavirus

Vanessa Zambotti anunció en redes sociales que es portadora de coronavirus.

La judoka olímpica, posteó a la letra: “Di positivo al Covid-19, me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas, nada más que fiebre y malestar”.

Dijo que “tengo el apoyo de gente cercana a mi vida, tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Traté de hacer la cuarentena desde hace tres semanas”.

Señaló que se realizó el examen en un laboratorio privado y que ha tratado de comunicarse con el Gobierno de México “para avisarles de mi caso, pero no he tenido éxito, ya que la línea Covid solo es para registrar casos nuevos”.

No sabe cómo se contagió

ESPN Digital contactó a la atleta y esta señaló que “lo quise compartir para que la gente haga conciencia de que no salga; yo estuve tres semanas en cuarentena y no sé de dónde pudo venir esto”.

De igual manera, indicó que “estoy aislada, mi familia está en Parral, Chihuahua. Yo vivo en la Ciudad de México y estoy aislada totalmente. Mis amigos me cuidan, me mandan comida y cosas así”.

Acerca de los síntomas que presenta, expresó: “Me siento bien, tengo temperatura, malestar general, pero gracias a Dios no tengo los síntomas más fuertes».

Asimismo, sostuvo: «Ahorita, ya con el tratamiento que me mandó el doctor… No sé cómo es la dinámica, la verdad no entiendo: de las pruebas que se hacen por fuera con doctores privados, si da positivo, cómo lo notifican”.