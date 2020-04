Critican comerciantes falta de apoyo

El presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Hermosillo, Rubén López Peralta calificó de poco solidario a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al negarse a apoyar a los micro y pequeños comerciantes con la condonación de pago de energía ante esta contingencia de salud por el coronavirus, donde los comerciantes han dejado de percibir ingresos.

Lo anterior, luego de que el titular de la paraestatal, Manuel Bartlett dijo el pasa viernes que no habrá condonación de pagos de luz durante esta contingencia, toda vez que tienen que cubrir gastos de operación y los salarios de más de 90 mil trabajadores.

Señaló que es importante analizar que las micros, pequeñas y medianas empresas, así como familias en situación vulnerable se han visto afectadas económicamente por la contingencia sanitaria, por lo que es necesario hacer prórrogas de pago para evitar el corte del servicio.

«Es importante analizar que, si no tienen recursos obviamente se va a preferir el tener alimento en la mesa que tener que pagar el recibo de electricidad», expresó.

También es necesario que el funcionario federal analice internamente si realmente se requiere de 90 mil trabajadores para hacer operar la paraestatal, expuso.

Sobre las nuevas medidas que entrarán en vigor a partir del lunes próximo y hasta el 30 de abril de restringir la salida a lugares que no son de giros esenciales tanto a consumir o trabajar, lo consideró una medida oportuna toda vez que se siguen organizando reuniones con fines festivos y esi no ayuda a la estrategia que se debe seguir para evitar que se siga propagando el virus del Covid-19.