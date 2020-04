Contempla Charlyn jugar en la Liga MX

Charlyn Corral tiene en la mente a la Liga MX Femenil y la tiene a corto plazo, en entrevista con Grupo Imagen, la atacante del Atlético de Madrid aseguró que no descarta ser repatriada por alguna escuadra del campeonato femenil en el futuro cercano.

Al final uno siempre sueña con estar con su gente y que tus amigos o familia te vayan a ver jugar, es algo que me gustaría. Pero me gustaría jugar aún en buen nivel y no que la gente me vea en mi descenso, sin duda me gustaría”, comentó.

A pesar de que se encuentra en un gran momento en la Liga Española, Corral no descarta vestir la camiseta de un equipo mexicano, quizá alguno en el que haya militado su hermano George.

En esto del fútbol uno nunca sabe, no estoy tan grande (de edad) pero tampoco estoy tan joven, podría ser en un futuro no muy lejano. En México siempre he apoyado y le tengo cariño a los equipos donde ha estado mi hermano pero esto es un tema profesional y estaré en el club que se tome más enserio las cosas y que quiera crecer”, sentenció.

Nunca se negaría al Tri

Charlyn ha tenido una relación de altibajos con la Selección Mexicana, algunos desencuentros, por el mismo número de alegrías. Aún con las dificultades que ha tenido para ser una constante en las convocatorias del Tri, no quita el dedo del renglón a la espera de portar de nuevo la verde.

Yo quisiera tener más partidos, marcar más goles y ayudar más a la Selección, lo único pido es que se me dé la oportunidad y que sea bienvenida, porque al final he trabajado para estar ahí. Para mí es un orgullo, mientras pueda y la salud me lo permita quiero estar ahí pero quiero ser bienvenida y si yo incomodo pues doy un paso al costado”, afirmó.

Yo soy consciente de que quizá a mí no se me quiere porque digo lo que pienso pero busco lo mejor para Charlyn, sino para el futbol femenil. Por eso creo que es importante que las jugadoras hablen”, finalizó.