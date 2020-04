Compromete Coparmex pago de salario

El sector patronal aseguró que hará un esfuerzo por pagar el salario a sus empleados, según la capacidad de cada negocio, mientras esté vigente la emergencia sanitaria.

«El sector patronal mantendrá la solidaridad que ha sido reconocida por el Gobierno federal -aun cuando el Gobierno federal no ha sido solidario con el sector privado-, por lo que las empresas, atendiendo a sus condiciones particulares, realizarán el esfuerzo de pagar a sus colaboradores, atendiendo a las distintas capacidades de cada establecimiento o negocio, que pueden ser distintas en porcentajes de salario y en su caso incluir anticipo de pago de prestaciones y otros conceptos o formas», señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Lo anterior, aclaró, dependiendo de la capacidad y posibilidades de cada empresario, sin perder de vista que la obligación de ley es pagar desde un día de salario mínimo general, hasta un mes de salario mínimo general.

En ese sentido, apuntó que hasta el momento no ha sido aclarado lo suficiente qué tipo de negocios entran en la definición de «actividad esencial» para que sigan operando durante el periodo de contingencia sanitaria.

«En Coparmex se considera esencial que el Gobierno federal brinde mayor claridad respecto de cuáles son las empresas que se considerarán esenciales o prioritarias que podrán seguir trabajando de acuerdo con la suspensión de labores establecida, puesto que la falta de certidumbre impide a las empresas saber si pueden o no seguir operando», afirmó.

La Confederación advirtió que se ha dado a la tarea de identificar los efectos jurídicos de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, en materia laboral, dado que dicho decreto permite suspender las relaciones individuales y colectivas de trabajo respecto de las empresas, negocios, establecimientos mercantiles y todos quienes no resulten necesarios para hacer frente a la contingencia.

«Frente a este escenario, Coparmex exhorta a las pequeñas y medianas empresas y a sus socios a que, en la medida de sus posibilidades, privilegien el acuerdo de voluntades entre patrones y trabajadores para garantizar la subsistencia de las fuentes de empleo ante esta crisis sanitaria», manifestó