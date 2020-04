Complica coronavirus entrenamientos a Rosario Espinoza

La taekwondín no practica con las mismas herramientas que acostumbra, por lo que sus rutinas se ven mermadas

La taekwondín María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica y mundial, comentó desde su hogar en Querétaro, que bajó la intensidad de sus entrenamientos a consecuencia de la cuarentena del Covid-19.

Bajó mucho la intensidad, los ejercicios no son los mismos, porque no tengo las herramientas (de un gimnasio completo) y las personas con las que practico no tienen una estatura parecida a los rivales que enfrento”, compartió la sinaloense.

La atleta de 32 años de edad, laureada con una medalla de oro, otra de plata y una más de bronce en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales.

Me mantengo activa, aunque no entreno al cien por ciento”, enfatizó.

A principios de marzo se incrementó la pandemia de esta enfermedad por el mundo y todas las competencias deportivas fueron suspendidas y las autoridades de salud recomendaron a todos quedarse en casa para contener el contagio.

Estaba pasando por un momento cuando todo se detuvo. Es difícil para todos adaptarnos, pero tendremos tiempo para realizar los ajustes necesarios. Una vez superada la crisis, lo mejor será seguir con la dinámica, buscar mis cuartos Juegos y aportar motivación al equipo”, declaró la atleta.

Para nada todo está perdido, porque aprovecha este tiempo para disfrutar de la familia, además de cuidar otros aspectos, principalmente la alimentación para no subir de peso y mantener la condición física en lo mejor posible, y mentalmente vivir motivada por participar en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Quien ganó medalla en cada una de sus anteriores participaciones, se va medir en el futuro con Briseida Acosta para definir el boleto a Tokio 2021 en la categoría de menos 67 kilogramos.