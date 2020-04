Cierran crucero taxistas y choferes de plataforma en los bulevares Solidaridad y Encinas

Se reunirán hoy con autoridades estatales y municipales para unificar criterio sobre el número de pasajeros que pueden movilizar y el uso de cubrebocas en éstos

Decenas de taxistas y de plataformas digitales que brindan el servicio de movilización de pasajeros se manifestaron la tarde de ayer en protesta a lo que consideraron la falta de un criterio en cuanto al número de personas que pueden transportar en sus unidades.

Los inconformes manifestaron que en los diversos filtros colocados en la ciudad para inhibir la presencia de personas en la vía pública, han sido sancionados por llevar a más de un pasajero, aunque se trate de matrimonios o de un adulto y un menor.

Asimismo, también han recibido infracciones porque el pasajero no utilizaba cubrebocas, cuando ellos no pueden obligarlos a utilizarlo, además, que no existe una ley en ese sentido.

Cabe señalar que la vocera de los inconformes, quien se identificó como Sarahí Aguilar, mostró infracciones levantadas a los diversos operadores y señaló que la única demanda es que se unifique el criterio por parte de las autoridades estatales y municipales.

Los inconformes iniciaron su bloqueo en el cruce del bulevar Solidaridad y calle Tecnológico, en la colonia El Sahuaro, en el ascenso norte al distribuidor vial ubicado sobre el citado bulevar y los bulevares Luis Encinas y García Morales.

Al sitio acudió Ramón Sánchez de la dirección de Asuntos Políticos de la Secretaría del Ayuntamiento, sin embargo, los inconformes declinaron el diálogo en espera de personal de la Secretaría de Salud o de la Dirección del Transporte.

Finalmente acordaron formar una comisión para reunirse hoy con autoridades de ambos niveles de gobierno y llegar a una solución, o de lo contrario, advirtieron, continuarán con las movilizaciones.