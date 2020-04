Celebra «Cabinho» 72 años de vida

El legendario goleador brasileño Evanivaldo Castro Silva, más conocido como «Cabinho», agradeció las cientos de felicitaciones recibidas por su cumpleaños y lo hizo cantando y ataviado con la playera de Pumas de la UNAM.

El máximo goleador en la historia del futbol mexicano, con 312 goles, mandó un mensaje en un video en sus redes sociales a los aficionados ‘aztecas’ que le dedicaron algo de su tiempo en su onomástico, a la par que cantó unos segundos.

«México agradezco mucho, los amo mucho, no hay otro como México. ¡México es lindo y querido y si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí!”

«¡México lindo y querido si muero lejos de ti! Gracias, gracias. Un beso para todos”, señaló «Cabinho», quien logró ocho títulos de goleo individual, cuatro con Pumas, tres con Atlante y uno con León.

De igual manera el ariete brasileño, quien cumplió 72 años, ataviado con una playera blanca y el puma gigante azul marino, la misma que utilizó en la década de los 70, escribió un mensaje a los mexicanos:

«Amigos mexicanos, gracias, muchas gracias por las felicitaciones por mi cumpleaños que me han mandado. A todos los que me escribieron y me dejaron demostraciones de afecto.

«¡No sé cómo agradecerles! Todos son sensacionales. «Les mando un abrazo bien apretado y con mucho cariño a todos ustedes, a mi familia, amigos e hijos. Cabinho“, escribió.