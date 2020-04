Bloquean tianguistas céntrico crucero; exigen apoyo con créditos

Tianguistas de Hermosillo se manifestaron y bloquearon los carriles de circulación en ambos sentidos del bulevar Luis Encinas, la calle Rosales y el bulevar Rodríguez para exigir a las autoridades que los apoyen con créditos ya que tienen seis semanas sin trabajar debido a la contingencia sanitaria.

En el bloqueo participaron más de 100 personas representantes de los tianguis del Cerro Colorado, Primero Hermosillo; Los Olivos, Nuevo Hermosillo y Café Combate.

«Hoy nace el Frente Común de Tianguistas de Sonora, y nace de una realidad, nace a partir de la contingencia del Covid-19 y del abandono que los ha tenido la autoridad, que nos has dejado tú autoridad, por eso estamos aquí, por el abandono en que ustedes los tienen, ustedes son los que están provocando eso», expusieron los pequeños comerciantes.

El presidente de la Asociación de Tianguis Los Olivos señaló que ya se cumplieron 42 días sin ingresos para sacar adelante a sus familias, y sin apoyo de las autoridades, por lo que consideran que se les está discriminando por pertenecer al comercio informal.

Recordó que el pasado 31 de marzo acudieron a la Secretaría de Economía para pedir un crédito de 10 mil pesos a Fideson, y sólo 43 de mil 500 comerciantes cumplen con los requisitos para acceder la ayuda.

Sin embargo, a 42 días del planteamiento no ha sido autorizado ninguno de los 43 expedientes que enviaron a Fideson.

Refirió que los créditos que está otorgando la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (Fideson), y el Gobierno Federal son únicamente para micro y pequeños comerciantes que están dados de alta en Hacienda,

y están discriminando por pertenecer al comercio informal.

«Ya tocamos fondo, no podemos más, hoy estamos aquí porque nuestros derechos humanos están siendo violentados por las autoridades, nos están discriminando por pertenecer al comercio informal.

«Solicitamos claridad en el manejo de esos recursos, los tianguistas nunca fuimos censados; señor Presidente los urge que nos incluyan en ese apoyo», enfatizó.

También han solicitado créditos y ayuda alimentaria a través de las redes sociales a la gobernadora Claudia Pavlovich y la alcaldesa Célida López pero ninguno de los mensajes ha sido respondido.

«En sus planes de rescate económico no estamos los vendedores informales, no estamos, no aparecemos, no pintamos.

«Señora gobernadora, señor Presidente, señora alcaldesa, vale la pena apoyar al comercio informal, porque con nosotros están los que no tienen empleo, con nosotros están las personas de la tercera edad que no les dan trabajo en ninguna empresa por su condición física y por su edad; también entre nosotros están los jóvenes que por falta de capacitación y experiencia no les dan empleo en ninguna empresa”, manifestó.

Luis Rodríguez advirtió que seguirán con el bloqueo de calles hasta que las autoridades les resuelvan su situación y los apoyen con créditos para poder subsistir en esta contingencia de salud.