Aumentan a mil 351 las muertes por Covid en territorio mexicano

Además, se tienen 835 nuevos casos para un acumulado de 14 mil 677

La Secretaría de Salud reportó 46 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman mil 351; en México hay 14 mil 677 casos confirmados, 835 más que ayer.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía Zegarra -director general de Epidemiología- comentó además que en el País existen todavía 7 mil 612 casos sospechosos. Mientras que 45 mil 346 personas han dado negativo a coronavirus.

Alomía informó que los estados colindantes con Estados Unidos, como Baja California, los estados del Golfo y los del centro del País son los que presentan la mayor carga de contagios por Covid-19.

La Ciudad de México es la primera entidad con el mayor número de casos con 3 mil 966; le sigue Estado de México, con 2 mil 355; Baja California, con mil 271; Sinaloa con 747; y Tabasco con 728.

El director general de Epidemiología agregó que la región de las Américas es la que se mantiene activa en esta pandemia junto con una buena parte de países de Europa, donde algunos ya están en la etapa de decenso de sus curvas epidémicas

Rechaza López Gatell usar fuerza pública

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, rechazó el uso de la fuerza pública en estados del País como un mecanismo para lograr el confinamiento de la población y prevenir así contagios de Covid-19.

«Nos preocupa mucho que en algunos municipios se está utilizando a la fuerza pública como un mecanismo de coerción directa hacia los ciudadanos y ciudadanas. Hemos dicho que desde un punto de vista técnico de la salud pública esta no es la forma preferente como podemos reducir la movilidad pública, por muchas razones», comentó López-Gatell.

En conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de salud dijo que el plan del Gobierno fue concentrarse en los elementos estructurales para evitar la movilidad de las personas en plena epidemia. Entre estos estuvo el cerrar las escuelas, los centros de trabajo no esenciales así como el evitar actividades recreativas.

De acuerdo con López-Gatell, las medidas coercitivas para lograr el confinamiento puede ser una acción no tan efectiva y hasta contraproducente.